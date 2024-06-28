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Свалки выбрасывают в воздух облака токсичных "вечных химикатов"

ESTL: мусорные полигоны оказались значимым источником эмиссии вредных ПФАС

1:55
Наука

Американские ученые из Университета штата Флорида выяснили, что многие муниципальные свалки выделяют значительное количество токсичных пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) в окружающую среду. Исследование было опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology Letters (ESTL).

ESTL: мусорные полигоны оказались значимым источником эмиссии вредных ПФАС
Фото: Росприроднадзор is licensed under public domain

ПФАС представляют собой группу из 16 тысяч химических соединений, которые используются для производства антипригарной посуды, водоотталкивающих материалов и других товаров. Эти вещества практически не разлагаются в окружающей среде, из-за чего их называют "вечными химикатами".

Недавние исследования показали, что ПФАС накапливаются в организме, вызывая различные заболевания, такие как рак, болезни эндокринной и репродуктивной систем и другие серьезные диагнозы.

В новом исследовании команда ученых обнаружила, что отходы, содержащие ПФАС, могут загрязнять воздух, выделяя трудноуловимый газ. Эти выбросы в основном состоят из метана и углекислого газа. В смеси ученые обнаружили фтортеломерные спирты — разновидность ПФАС, которая является токсичной при вдыхании и может распространяться на большие расстояния.

Специалисты сделали это открытие, пропуская свалочный газ через специальные фильтры. Анализ показал, что уровни фтортеломерного спирта в некоторых образцах были в сотни раз выше, чем в предыдущих исследованиях на других мусорных полигонах.

Так как свалки являются источниками ПФАС, это открытие подчеркивает необходимость учета выбросов газа при разработке будущих стратегий по снижению воздействия и управлению, чтобы уменьшить потенциальное ингаляционное воздействие и загрязнение окружающей среды.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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