Новая тюрьма с искусственным интеллектом: преступники теперь чувствуют боль своих жертв

Тюрьма будущего: переживания жертвы будут годами преследовать преступников

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Психологи представили инновационную тюрьму, которая изменяет методику наказания преступников. Проект Cogniify, о котором сообщает Daily Mail, направлен на вживление синтетических воспоминаний о совершенном преступлении в мозг преступника. Эти воспоминания показывают преступление с точки зрения жертвы, что позволяет преступникам понять и прочувствовать последствия своих действий.

Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0

Cogniify включает устройство, напоминающее виртуальную реальность, которое демонстрирует сцены преступления, созданные искусственным интеллектом. Комбинация этого устройства с мозговым имплантатом, вызывающим такие эмоции, как раскаяние и сожаление, помогает преступникам глубже осознать тяжесть своих поступков.

Концепция, разработанная учеными, обещает долгосрочный терапевтический эффект. Имплантированные воспоминания интегрируются в нейронные сети мозга преступников, предотвращая когнитивный диссонанс и обеспечивая восприятие этих воспоминаний как реальных.

Хотя традиционно считается, что тюрьмы помогают предотвращать повторные преступления, исследования показывают, что это не всегда так. Новый подход Cogniify позволяет преступникам извлечь уроки из своего прошлого за считанные минуты виртуального воздействия, которое будет оказывать на них влияние в течение многих лет.

Заключенные проходят высокоразрешающее сканирование мозга для создания подробной карты их нервных путей. Это позволяет устройству воздействовать на области мозга, отвечающие за память и рассуждение. Воспоминания включают не только визуальные элементы, но и физические ощущения боли и страданий, которые испытали их жертвы.