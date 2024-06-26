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Данных больше нет: чем грозит невозможность наблюдения за Солнцем в рентгеновском диапазоне из космоса

Учёный Абунин подтвердил перебои в передаче данных со спутников GOES

Наука

Спутники GOES прекратили присылать данные о вспышках на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН во вторник.

Учёный Абунин подтвердил перебои в передаче данных со спутников GOES
Фото: NASA by public domain

Неужели человечество лишилось единственного космического инструмента наблюдения за Солнцем в рентгеновском диапазоне? Pravda.Ru узнала об этом у руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артёма Абунина.

"Там, во-первых, всё наладилось, — успокоил он. — Их два космических аппарата на текущий момент, которые непрерывно данные дают. Есть ещё резервные. Данные не выставляются".

"А вот два, которые в открытую сеть дают — это GOES. Действительно позавчера во второй половине дня прекратилась передача данных. Вчера в обед они восстановили, и данные дальше пошли. Связано, я не могу сказать, с чем — это надо просто почитать аналитические справки на сайте у них, потому что мы же не являемся, не эксплуатируем и не разрабатываем такие космические аппараты", — объяснил специалист.

Вероятность выхода из строя сразу двух аппаратов почти нулевая. "Мне кажется, что больше там проблема в системе сбора информации наземной, то есть передачи со спутников на наземные сервера и дальше трансляции в интернет. Такое мы видели по другим спутникам на прошлой неделе. И это не спутники виноваты были, а непосредственно серверная часть наземная. Вот 16 июня другие космические аппараты также перестали давать данные. И вот не было 3 или 4 часа данных, поэтому здесь это чисто технический сбой, который привязывать к каким-то глобальным замыслам или влиянию Солнца не стоит", — заметил Абунин.

Для прогнозирования космической погоды эти данные важны, но не критично. "То есть мы непрерывно ими пользуемся для прогнозирования и для оценки текущего состояния космической погоды около Земли и вообще в межпланетном пространстве, — подтвердил учёный. — И ни у кого больше таких космических аппаратов нет".

"Но дело в том, что солнечную активность вспышки можно определять не только в рентгене, и не только на космических аппаратах. У нас есть прекрасная горная астрономическая станция, называется ГАС ГАО РАН, которая находится в Кисловодске. И там есть телескопы, которые регистрируют Солнце в разных диапазонах — то есть это наземное наблюдение. У нас есть Уссурийская астрономическая обсерватория. У нас есть Крымская астрономическая обсерватория. Ну то есть мы по каким-то данным с разных обсерваторий наземных можем всё-таки оценить в какой-то мере, что происходит на Солнце", — разъяснил эксперт.

Лишиться этого инструмента было бы неприятно, но — не смертельно. "То есть прогнозы и оценка текущего состояния — наверное, качество бы ухудшилось прогнозов, но, тем не менее, не остановились бы ни прогнозы, ни оценка текущего состояния", — заключил Абунин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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