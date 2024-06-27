Миссия выживания: ученые предложили революционное решение для сохранения природы

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Science, группа ученых и экологов из организации Resolve предложила амбициозный план по сохранению биоразнообразия на планете. Специалисты утверждают, что для предотвращения массового вымирания видов достаточно защитить всего 1,2% поверхности Земли.
Исследователи создали детальную карту биоразнообразия, используя передовые технологии, такие как спутниковые снимки и анализ земного покрова.
В результате было выявлено 16 825 ключевых участков, которые в настоящее время не защищены. Общая площадь этих территорий составляет около 164 миллионов гектаров.
Особенно важно, что примерно 38% выявленных ключевых участков расположены рядом с уже существующими охраняемыми зонами.
Это значительно упрощает их интеграцию в существующую систему природоохранных территорий.
Значимость сохранения этих участков невозможно переоценить. Они являются домом для более чем 4700 видов, находящихся под угрозой исчезновения, включая редких млекопитающих, птиц, амфибий и растений, выживание которых напрямую зависит от сохранения их естественной среды обитания.
Экономический анализ предложенного плана показывает, что ежегодные затраты на защиту этих территорий в течение следующих пяти лет составят около 34 миллиардов долларов. Хотя эта сумма может показаться значительной, в глобальном масштабе она сравнительно невелика.
Для сравнения, это менее 0,2% ВВП США и менее 9% от суммы субсидий, выделяемых на поддержку индустрии ископаемого топлива.
Исследователи призывают мировое сообщество к решительным действиям на основе полученных результатов. Они подчеркивают необходимость международного сотрудничества для реализации этого амбициозного и вполне осуществимого плана.
Ученые уверены, что совместными усилиями можно предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу и сохранить бесценное природное наследие планеты для будущих поколений.
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