Миссия выживания: ученые предложили революционное решение для сохранения природы

Ученые представили план по сохранению биоразнообразия планеты

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Science, группа ученых и экологов из организации Resolve предложила амбициозный план по сохранению биоразнообразия на планете. Специалисты утверждают, что для предотвращения массового вымирания видов достаточно защитить всего 1,2% поверхности Земли.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Исследователи создали детальную карту биоразнообразия, используя передовые технологии, такие как спутниковые снимки и анализ земного покрова.

В результате было выявлено 16 825 ключевых участков, которые в настоящее время не защищены. Общая площадь этих территорий составляет около 164 миллионов гектаров.

Особенно важно, что примерно 38% выявленных ключевых участков расположены рядом с уже существующими охраняемыми зонами.

Это значительно упрощает их интеграцию в существующую систему природоохранных территорий.

Значимость сохранения этих участков невозможно переоценить. Они являются домом для более чем 4700 видов, находящихся под угрозой исчезновения, включая редких млекопитающих, птиц, амфибий и растений, выживание которых напрямую зависит от сохранения их естественной среды обитания.

Экономический анализ предложенного плана показывает, что ежегодные затраты на защиту этих территорий в течение следующих пяти лет составят около 34 миллиардов долларов. Хотя эта сумма может показаться значительной, в глобальном масштабе она сравнительно невелика.

Для сравнения, это менее 0,2% ВВП США и менее 9% от суммы субсидий, выделяемых на поддержку индустрии ископаемого топлива.

Исследователи призывают мировое сообщество к решительным действиям на основе полученных результатов. Они подчеркивают необходимость международного сотрудничества для реализации этого амбициозного и вполне осуществимого плана.

Ученые уверены, что совместными усилиями можно предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу и сохранить бесценное природное наследие планеты для будущих поколений.