Неожиданное открытие: крошечные поселения майя обнаружены в непроходимых лесах

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили древние поселения майя в густых лесах Кампече, Мексика, с помощью передовой технологии LiDAR. Этот метод использует лазерный импульс для создания точных трехмерных карт местности, что позволяет выявить скрытые под пологом леса структуры.
Проект под названием "Расширение археологической панорамы центральных низменностей майя" проводился в муниципалитете Калакмуль, где команда обнаружила небольшие поселения.
Руководил командой Иван Шпрайц из Исследовательского центра Словенской академии наук и искусств. Они исследовали обширную необитаемую территорию, известную своими водно-болотными угодьями (байос) и каменистой местностью.
Сложные условия, такие как прерывистые водные каналы и тонкие слои почвы, были признаны неподходящими для интенсивного сельского хозяйства, что, вероятно, объясняет небольшие размеры поселений и низкую плотность населения.
"Особенности этого региона, включая байосы и каменистую местность, не способствуют развитию сельского хозяйства, что приводит к меньшей плотности древнего населения по сравнению с соседними регионами", — пояснил Шпрайц. "Мы почти не обнаружили террас или каналов для возделывания земли в байосах, а найденные поселения были небольшими, с малым количеством крупных построек".
Археологические исследования, охватывающие около 140 квадратных километров на территории биосферного заповедника Балам Ку, выявили поселения, относящиеся к позднему и терминальному классическим периодам (600-1000 гг. н. э.).
Физические исследования показали мало сохранившихся стен или архитектурных украшений, что усилило впечатление менее развитого культурного уровня по сравнению с другими регионами майя, такими как Петен на юге и регионы Ченес и Чактун на севере и востоке.
Несмотря на отсутствие крупных городских центров, исследование LiDAR выявило интересные особенности, включая выравнивания, площади и пирамидальные сооружения. Одно из примечательных мест, впервые обнаруженное в 1990-х годах, включало площадь и пирамидальную структуру, рядом с которой находился канал для отвода воды.
Другой объект включал гражданско-церемониальный центр с постройками высотой до 13 метров и площадкой для игры в мяч, вероятно, относящийся к раннему классическому периоду (200-600 гг. н. э.).
Исследование финансировалось Словенским агентством исследований и инноваций и Обществом Милуоки Одюбон, при поддержке различных компаний и частных лиц.
В состав группы входили археологи Октавио Эспарса Ольгин, Атаста Флорес Эскивель, Квинтин Эрнандес Гомес, Витан Вуянович и геодезист Алеш Марсетич.
"Кажется, что культура майя в этом регионе была менее развитой, чем в Петене на юге и в регионах Ченес и Чактун на севере и востоке", — заключил Шпрайц.
Результаты указывают на присутствие человеческих групп в последние века до прихода испанцев, после политической дезинтеграции и демографического спада центральных низменностей в конце классического периода.
Собранные керамические материалы требуют дальнейшего анализа, чтобы лучше понять динамику расселения и культурное развитие региона.
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