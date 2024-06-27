Неожиданное открытие: крошечные поселения майя обнаружены в непроходимых лесах

LiDAR обнаружил потерянные поселения майя в Мексике

3:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили древние поселения майя в густых лесах Кампече, Мексика, с помощью передовой технологии LiDAR. Этот метод использует лазерный импульс для создания точных трехмерных карт местности, что позволяет выявить скрытые под пологом леса структуры.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Проект под названием "Расширение археологической панорамы центральных низменностей майя" проводился в муниципалитете Калакмуль, где команда обнаружила небольшие поселения.

Руководил командой Иван Шпрайц из Исследовательского центра Словенской академии наук и искусств. Они исследовали обширную необитаемую территорию, известную своими водно-болотными угодьями (байос) и каменистой местностью.

Сложные условия, такие как прерывистые водные каналы и тонкие слои почвы, были признаны неподходящими для интенсивного сельского хозяйства, что, вероятно, объясняет небольшие размеры поселений и низкую плотность населения.

"Особенности этого региона, включая байосы и каменистую местность, не способствуют развитию сельского хозяйства, что приводит к меньшей плотности древнего населения по сравнению с соседними регионами", — пояснил Шпрайц. "Мы почти не обнаружили террас или каналов для возделывания земли в байосах, а найденные поселения были небольшими, с малым количеством крупных построек".

Археологические исследования, охватывающие около 140 квадратных километров на территории биосферного заповедника Балам Ку, выявили поселения, относящиеся к позднему и терминальному классическим периодам (600-1000 гг. н. э.).

Физические исследования показали мало сохранившихся стен или архитектурных украшений, что усилило впечатление менее развитого культурного уровня по сравнению с другими регионами майя, такими как Петен на юге и регионы Ченес и Чактун на севере и востоке.

Несмотря на отсутствие крупных городских центров, исследование LiDAR выявило интересные особенности, включая выравнивания, площади и пирамидальные сооружения. Одно из примечательных мест, впервые обнаруженное в 1990-х годах, включало площадь и пирамидальную структуру, рядом с которой находился канал для отвода воды.

Другой объект включал гражданско-церемониальный центр с постройками высотой до 13 метров и площадкой для игры в мяч, вероятно, относящийся к раннему классическому периоду (200-600 гг. н. э.).

Исследование финансировалось Словенским агентством исследований и инноваций и Обществом Милуоки Одюбон, при поддержке различных компаний и частных лиц.

В состав группы входили археологи Октавио Эспарса Ольгин, Атаста Флорес Эскивель, Квинтин Эрнандес Гомес, Витан Вуянович и геодезист Алеш Марсетич.

"Кажется, что культура майя в этом регионе была менее развитой, чем в Петене на юге и в регионах Ченес и Чактун на севере и востоке", — заключил Шпрайц.

Результаты указывают на присутствие человеческих групп в последние века до прихода испанцев, после политической дезинтеграции и демографического спада центральных низменностей в конце классического периода.

Собранные керамические материалы требуют дальнейшего анализа, чтобы лучше понять динамику расселения и культурное развитие региона.