Гигантский астероид-"разрушитель планет" максимально сблизится с Землей

ЕКА: астероид 2011 UL21 диаметром около 3,9 км пролетит в 6,6 млн км от Земли

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Один из крупнейших астероидов в Солнечной системе — 2011 UL21 — максимально приблизится к Земле за последние 124 года. Это событие произойдет 27 июня, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Астероид 2011 UL21 превосходит по размерам 99% известных околоземных астероидов. Его диаметр составляет от 1,7 до 3,9 километра, что сопоставимо с размерами горы.

По словам ученых, 2011 UL21, вероятно, в 10 раз меньше самого крупного космического объекта, когда-либо столкнувшегося с Землей, и примерно в пять раз меньше астероида, уничтожившего динозавров около 66 миллионов лет назад.

Однако любое столкновение с метеоритом таких размеров приведет к катастрофическим последствиям на континентальном уровне и выбросу огромного количества мусора, способного вызвать значительные климатические изменения. Поэтому астероид 2011 UL21 относят к категории "разрушителей планет".

В ЕКА заверили, что 2011 UL21 не представляет угрозы для Земли. Он пройдет на расстоянии 6,6 миллиона километров от нашей планеты, что не случалось с 1900 года. Хотя NASA классифицирует его как "потенциально опасный", он окажется в 17 раз дальше от Земли, чем Луна.

Астероид 2011 UL21 вернется к Земле в 2089 году, когда приблизится на расстояние 2,7 миллиона километров, что в 2,5 раза ближе нынешнего пролета.