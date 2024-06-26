Учёный объяснил, что в первую очередь надо отключить в грозу: компьютер или телефон

Физик Зельников опроверг риск удара молнии в телефон при разговоре по нему в грозу

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Как и другие экстремальные погодные явления, гроза окружена массой мифов и предрассудков. Одни в ужасе выдёргивают антенный кабель из телевизора, едва заслышав далёкие раскаты грома, другие свято верят, что нельзя разговаривать по мобильному во время грозы, потому что в этом случае молния непременно угодит в него.

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Pravda.Ru узнала у главного специалиста отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН кандидата физико-математических наук Максима Зельникова, как сберечь от гнева Зевса технику и, возможно, спасти свою жизнь.

По его словам, городские квартиры надёжно защищены от удара молнии, а сельским жителям следует установить молниеотвод. "Если молниеотвода нет, то, конечно, может электрический ток побежать по сети, и человек, который за компьютером сидит, или феном пользуется, или каким-то ещё электрическим прибором, то он может пострадать, если удар придётся именно в электрическую сеть, потому что обычно молния ударяет в какие-то предметы, проводящие электричество. Но если есть молниеотвод, то, в принципе, этого не произойдёт", — заверил учёный.

Впрочем, и молниеотвод стопроцентной гарантии не даёт. "Даже если у вас есть молниеотвод, и молния ударяет не в ваш дом, а ударяет, например, в вышку электропередач где-нибудь в нескольких десятках километров, то всё равно происходит скачок напряжения в сети, и какая-нибудь чувствительная электроника может вылететь, компьютер может отключиться, перезапуститься. Поэтому во время сильных гроз, если нет специальных защитных устройств в доме, которые как раз таки броски напряжения смягчают, тогда, конечно, электронику безопаснее отключить, особенно чувствительную, либо ставить какие-то защитные устройства, которые именно не на короткое замыкание реагируют, а на вот такие скачки напряжения", — посоветовал Зельников.

Мобильный телефон молнии не притягивает даже во время разговора, добавил он.

"Мобильный телефон сам по себе не повышает опасность удара молнии в это место, потому что ей нужен просто какой-то проводящий предмет, поднятый максимально высоко над поверхностью земли — это же может быть дерево", — объяснил физик.

"То есть человеку опасно во время грозы, только если он в чистом поле находится — он является самой высшей точкой в окрестности скольких-то десятков метров, тогда в него молния может ударить. С точки зрения электричества человек является проводником электричества, поэтому ему в поле ходить не надо, лучше тогда скрываться в лесу. А телефон не влияет на молнию", — заключил он.