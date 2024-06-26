"Бюро 1440" сообщило о первом в России сеансе связи 5G со спутником

Эффект Доплера преодолён: впервые в России установлена связь с космосом в стандарте 5

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Впервые в России был успешно проведён сеанс связи со спутником использованием технологий 5G, сообщил во вторник космический стартап "Бюро 1440".

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В ходе эксперимента по протоколу 5G NTN была передана информация между космическим ретранслятором и абонентским терминалом на Земле.

"Усилиями нашей команды инженеров решены нетривиальные задачи: благодаря тонкой калибровке радиочастотной аппаратуры мы смогли преодолеть эффект Доплера и задержки в канале связи со спутником, двигающимся на скорости 27 тысяч км/ч на высоте 800 км над поверхностью Земли", — похвалились разработчики.

У компании амбициозные планы обеспечить бесшовное покрытие широкополосным интернетом всей территории страны. В рамках их реализации запущены две группировки по три спутника — "Рассвет-1" и "Рассвет-2". На второй проводится лабораторная отработка инженерных решений.

Между собой спутники связываются при помощи лазера. В последних экспериментах было передано 450 Гб на расстояние 220 км с коэффициентом битовых ошибок 2,6∙10-13 — то есть совсем без ошибок.