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"Бюро 1440" сообщило о первом в России сеансе связи 5G со спутником

Эффект Доплера преодолён: впервые в России установлена связь с космосом в стандарте 5

1:20
Наука » Технологии

Впервые в России был успешно проведён сеанс связи со спутником использованием технологий 5G, сообщил во вторник космический стартап "Бюро 1440".

Эффект Доплера преодолён: впервые в России установлена связь с космосом в стандарте 5
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В ходе эксперимента по протоколу 5G NTN была передана информация между космическим ретранслятором и абонентским терминалом на Земле.

"Усилиями нашей команды инженеров решены нетривиальные задачи: благодаря тонкой калибровке радиочастотной аппаратуры мы смогли преодолеть эффект Доплера и задержки в канале связи со спутником, двигающимся на скорости 27 тысяч км/ч на высоте 800 км над поверхностью Земли", — похвалились разработчики.

У компании амбициозные планы обеспечить бесшовное покрытие широкополосным интернетом всей территории страны. В рамках их реализации запущены две группировки по три спутника — "Рассвет-1" и "Рассвет-2". На второй проводится лабораторная отработка инженерных решений.

Между собой спутники связываются при помощи лазера. В последних экспериментах было передано 450 Гб на расстояние 220 км с коэффициентом битовых ошибок 2,6∙10-13 — то есть совсем без ошибок.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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