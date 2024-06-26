В XXI веке удвоилась частота природных пожаров, особенно в тайге и хвойных лесах умеренного пояса, установили австралийские климатологи, изучившие миллионы спутниковых снимков. Исследование вышло в Nature Ecology & Evolution, о нём рассказали argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
Учёные под руководством профессора Дэвида Боумэна из Университета Тасмании проанализировали более 88 миллионов снимков, сделанных спектрорадиометром MODIS и другими приборами спутников Terra и Aqua с 2003 по 2023 годы. Выбрав самые сильные пожары, они подсчитали, что их совокупная площадь постепенно сокращается, но происходить такие бедствия стали в 2,2 раза чаще.
Особенно сильно ситуация с пожарами осложнилась за последние 6-7 лет, которые один за другим ставят температурные рекорды, причём преимущественно в тайге и в хвойных лесах умеренного пояса, где пожары выделяют немыслимое количество энергии и загрязнений, усугубляя тем самым изменения климата.
По результатам исследования самыми пожароопасными регионами признаны Северная Америка с примыкающими к ней областями Гренландии, а также Австралия плюс соседние с ней Тасмания, Новая Зеландия и Новая Гвинея. Участились пожары и в тайге Северной Евразии.
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