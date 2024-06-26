В XXI веке удвоилась частота природных пожаров, особенно в тайге и хвойных лесах умеренного пояса

Лесные пожары в мире участились вдвое за 20 лет, подсчитали австралийские климатологи

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

В XXI веке удвоилась частота природных пожаров, особенно в тайге и хвойных лесах умеренного пояса, установили австралийские климатологи, изучившие миллионы спутниковых снимков. Исследование вышло в Nature Ecology & Evolution, о нём рассказали argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.

Фото: Natural Resources Defense Council by Mike Lewelling National Park Service is licensed under CC BY 2.0

Учёные под руководством профессора Дэвида Боумэна из Университета Тасмании проанализировали более 88 миллионов снимков, сделанных спектрорадиометром MODIS и другими приборами спутников Terra и Aqua с 2003 по 2023 годы. Выбрав самые сильные пожары, они подсчитали, что их совокупная площадь постепенно сокращается, но происходить такие бедствия стали в 2,2 раза чаще.

Особенно сильно ситуация с пожарами осложнилась за последние 6-7 лет, которые один за другим ставят температурные рекорды, причём преимущественно в тайге и в хвойных лесах умеренного пояса, где пожары выделяют немыслимое количество энергии и загрязнений, усугубляя тем самым изменения климата.

По результатам исследования самыми пожароопасными регионами признаны Северная Америка с примыкающими к ней областями Гренландии, а также Австралия плюс соседние с ней Тасмания, Новая Зеландия и Новая Гвинея. Участились пожары и в тайге Северной Евразии.