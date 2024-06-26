Найден способ обратить процесс старения вспять, его уже с успехом испытали на пожилых мышах

В Онкологическом центре Андерсона испытали на мышах "эликсир молодости"

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Онкологического центра Андерсона Техасского университета нашли способ обратить процесс старения вспять и уже проверили его эффективность на мышах, сообщает Москва 24.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Долгое время механизмы старения не были до конца ясны, и только сравнительно недавно был открыт его ключевой "виновник" — теломеры. Это своего рода защитные колпачки на концах хромосом, предотвращающие ошибки в ДНК при делении клеток. Можно сравнить их с эглетами — наконечниками шнурков, которые не дают им расплетаться.

С каждым делением теломеры укорачиваются, и их защитные функции ослабевают. В стволовых клетках есть фермент теломераза для восстановления изношенных теломер, но в обычных ответственный за его выработку ген деактивирован.

В поисках аналога учёные перебрали 650 тысяч соединений и таки нашли его. Несколько молекул испытали на мышах в возрасте, эквивалентном 75 человеческим годам, и один из вариантов возобновил у них секрецию теломеразы.

Предварительные результаты экспериментов весьма обнадёживающие. После шести месяцев введения "эликсира молодости" у подопытных грызунов начали образовываться новые нейроны в гиппокампе, что улучшило память и когнитивные функции, остановилась саркопения — естественное ослабление мышц с возрастом, снизился уровень воспалительных маркеров.

Изобретатели антивозрастной молекулы уверены, что они на правильном пути, хотя и признают необходимость дополнительных исследований, в том числе на предмет возможных побочных эффектов.