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Деньги будут утекать рекой, если вы платите этим способом: учёные назвали проблему безналичного расчёта в магазинах

Учёные обнаружили главный минус безналичных платежей

2:09
Наука

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Аделаиды и Мельбурнского университета, включало анализ 71 ранее опубликованной научной статьи, посвященных потребительским привычкам в 17 странах.

Учёные обнаружили главный минус безналичных платежей
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Результаты исследования показали, что использование безналичных платежей значительно стимулирует потребителей к большим тратам по сравнению с использованием наличных средств.

Авторы отчета считают, что основная причина этого заключается в том, что безналичные платежи снижают уровень контроля над бюджетом. При использовании карты или других электронных средств оплата происходит без физической передачи денег, что делает процесс расходования менее ощутимым для потребителя. Это отсутствие физического взаимодействия с деньгами затрудняет контроль над финансовыми потоками и может способствовать более легкому и беззаботному расходованию.

Исследователь маркетинга Лахлан Шомбургк отмечает, что для предотвращения перерасхода потребителям рекомендуется использовать наличные деньги, так как физическое восприятие процесса трат помогает лучше контролировать свои расходы. При использовании наличных средств люди физически пересчитывают и передают банкноты и монеты, что делает каждую транзакцию более осознанной.

Исследование также выявило, что размер пожертвований и чаевых оставался примерно одинаковым независимо от способа оплаты, что может указывать на некоторую устойчивость в поведении потребителей в отношении благотворительных взносов и чаевых.

Кроме того, исследователи отметили, что эффект безналичных платежей со временем ослабевает. Это может свидетельствовать о том, что по мере распространения и интеграции безналичных методов оплаты в общество их влияние на потребителей снижается, и люди начинают адаптироваться к новым технологиям, что приводит к уменьшению их эффекта на потребительские поведенческие шаблоны.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали об удобстве использования eSIM.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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