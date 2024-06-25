Учёные раскрыли тайну Юпитера: телескоп James Webb обнаружил атмосферные гравитационные волны

Исследование окрестностей Большого красного пятна Юпитера с использованием орбитального телескопа James Webb (JWST) выявило, что в этом регионе наблюдаются систематические возмущения, вызванные атмосферными гравитационными волнами.
Научные данные, полученные с помощью инфракрасного спектрометра NIRSpec JWST, показали, что эти волны, аналогичные морским, формируются в турбулентных нижних слоях атмосферы и оказывают значительное влияние на структуру и свечение верхних слоев планеты.
Исследователи обнаружили сложное устройство верхних атмосферных слоев Юпитера в данном регионе, включая многочисленные прослои и структурные элементы с различной температурой и плотностью ионов водорода. Эти структуры демонстрируют высокую динамику, что указывает на их постоянное изменение во времени.
Особенное внимание ученые уделили роли атмосферных гравитационных волн, вызываемых мощными тропосферными штормами, в формировании этих структур.
Это открытие расширяет понимание процессов, протекающих в атмосфере Юпитера, и подчеркивает значимость динамических взаимодействий между нижними и верхними слоями атмосферы газового гиганта.
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