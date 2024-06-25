Учёные раскрыли тайну Юпитера: телескоп James Webb обнаружил атмосферные гравитационные волны

Астрономы обнаружили атмосферные гравитационные волны на Юпитере

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование окрестностей Большого красного пятна Юпитера с использованием орбитального телескопа James Webb (JWST) выявило, что в этом регионе наблюдаются систематические возмущения, вызванные атмосферными гравитационными волнами.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Научные данные, полученные с помощью инфракрасного спектрометра NIRSpec JWST, показали, что эти волны, аналогичные морским, формируются в турбулентных нижних слоях атмосферы и оказывают значительное влияние на структуру и свечение верхних слоев планеты.

Исследователи обнаружили сложное устройство верхних атмосферных слоев Юпитера в данном регионе, включая многочисленные прослои и структурные элементы с различной температурой и плотностью ионов водорода. Эти структуры демонстрируют высокую динамику, что указывает на их постоянное изменение во времени.

Особенное внимание ученые уделили роли атмосферных гравитационных волн, вызываемых мощными тропосферными штормами, в формировании этих структур.

Это открытие расширяет понимание процессов, протекающих в атмосфере Юпитера, и подчеркивает значимость динамических взаимодействий между нижними и верхними слоями атмосферы газового гиганта.

Ранее сообщалось, что учёным удалось объяснить рост сверхмассивных чёрных дыр.