Из-за одной ошибки питьевая вода превращается в яд: названа опасность бутилированных напитков

Носить с собой бутылку воды в жаркую погоду — это хорошая привычка, помогающая поддерживать водный баланс организма. Однако важно соблюдать осторожность и не оставлять пластиковую бутылку под прямыми солнечными лучами.
Солнечное излучение может вызвать химическую реакцию в пластике, что приводит к выделению различных летучих органических соединений (ЛОС).
ЛОС — это группа химических веществ, которые легко испаряются при комнатной температуре и встречаются во многих бытовых и промышленных продуктах. Они могут быть безвредными, но некоторые из них потенциально опасны для здоровья. В контексте пластиковых бутылок, солнечные лучи способствуют распаду пластика, что усиливает выделение ЛОС. Среди выделяемых соединений могут быть алканы, алкены, спирты, альдегиды, кислоты, а также высокотоксичные соединения, например, н-гексадекан, который классифицирован как канцероген.
Исследование, проведённое учёными из Китая, показало, что даже небольшое количество этих веществ, выделяющихся из пластиковых бутылок под воздействием солнца, может накапливать риски для здоровья при длительном и регулярном употреблении такой воды. Несмотря на то, что риск относительно невелик из-за малых концентраций химикатов (выделение ЛОС составляет всего несколько нанограммов на 20 граммов пластика), длительное воздействие может усиливать потенциальный вред.
В заключение, хотя учёные утверждают, что риск для здоровья остаётся минимальным, рекомендуется предпринимать меры предосторожности, такие как хранение воды в тени и избегание длительного контакта бутылки с солнечным светом.
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