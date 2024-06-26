В трудах Канта нашли, чего не хватает для создания сильного искусственного интеллекта

До сильного искусственного интеллекта нам ещё очень далеко, заявил директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН академик Арутюн Аветисян. Своими прогнозами на этот счёт он поделился с порталом "Научная Россия".
Под впечатлением от участия в приуроченном к 300-летию Иммануила Канта Международном Кантовском конгрессе, учёный решил оценить перспективы ИИ через призму своего понимания великого философа.
Современный искусственный интеллект — слабый, потому что он оперирует исключительно эмпирическими знаниями. Информации в распоряжении ИИ много, поэтому его суждения могут выглядеть очень впечатляющими. Но их не сравнить с человеческими.
Всякое познание начинается с опыта, но опыт никогда не будет гарантировать истинную всеобщность, указывал Кант.
"А если взять его основные труды, он считал, что одно из главных свойств разума — это оперирование априорными знаниями. А что такое априорные знания? Это знания, независимые от опыта, — объясняет Аветисян. — Вот и я утверждаю, что знаний, безусловно независимых от опыта, в современном искусственном интеллекте нет. Если считать, что слабый ИИ — это то, что основывается на опыте, а сильный — на разуме, в этом смысле, по Канту, до сильного искусственного интеллекта нам ещё очень далеко".
Академик уверен, что эта проблема будет решена, "но далеко не в ближайшие несколько лет". "Некоторые люди оптимистично говорят, что к концу следующего года. По-моему, даже Илон Маск сказал, что сильный искусственный интеллект появится в ближайшие годы, — добавил он. — Но я не стал бы предсказывать. В перспективе моей жизни этого не будет".
В 2020 году Маск пророчил, что "менее чем через пять лет ИИ будет намного умнее людей", в 2022-м предупреждал, что ни в коем случае нельзя учить ИИ лжи. В мае этого года учёные с ужасом обнаружили, что ИИ научился-таки врать.
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