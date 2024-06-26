Оказывается, машинка для стрижки в космосе выполнена в виде насадки на пылесос

РКК "Энергия" показала стрижку космонавта на МКС

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Космонавты на МКС не только лечат друг друга, но и стригут. А как иначе? Они там надолго, а волосы в невесомости растут быстрее.

Фото: NASA is licensed under public domain

Очередной сеанс парикмахерских услуг показала на видео РКК "Энергия" — оно выложено на официальной странице корпорации ВКонтакте.

На кадрах ролика видно, что машинка для стрижки, которой орудует временно переквалифицировавшийся в цирюльника космонавт, представляет собой насадку для пылесоса. Понятно, почему — чтобы состриженные волосы не летали потом по всей станции.

В защите от посторонних мелких предметов в воздухе нуждается не только сложная техника. "Попадание частичек волос в дыхательные пути может привести к заболеваниям вплоть до пневмонии", — сказано в подписи к видео.

Некоторые космонавты бреются наголо перед полётом, добавляется в ней.

Стрижка на МКС