Оказывается, машинка для стрижки в космосе выполнена в виде насадки на пылесос

Космонавты на МКС не только лечат друг друга, но и стригут. А как иначе? Они там надолго, а волосы в невесомости растут быстрее.
Очередной сеанс парикмахерских услуг показала на видео РКК "Энергия" — оно выложено на официальной странице корпорации ВКонтакте.
На кадрах ролика видно, что машинка для стрижки, которой орудует временно переквалифицировавшийся в цирюльника космонавт, представляет собой насадку для пылесоса. Понятно, почему — чтобы состриженные волосы не летали потом по всей станции.
В защите от посторонних мелких предметов в воздухе нуждается не только сложная техника. "Попадание частичек волос в дыхательные пути может привести к заболеваниям вплоть до пневмонии", — сказано в подписи к видео.
Некоторые космонавты бреются наголо перед полётом, добавляется в ней.
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