Открытие потоков в супергранулах Солнца бросает вызов представлениям о солнечной конвекции

Глубина солнечных супергранул достигает 20 тысяч километров, измерили учёные

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Гелиофизики Центра астрофизики и космических наук (CASS) Нью-Йоркского университета в Абу-Даби изучили примерно 23 тысячи супергранул под поверхностью Солнца и совершили открытие, бросающее вызов существующим теориям солнечной конвекции. О нём они рассказали в журнале Nature Astronomy.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Супергрануляция — это сеть ячеек под поверхностью Солнца глубиной десятки тысяч километров, открытая в 1950-х годах. Через них энергия выходит из ядра, где она образуется.

Используя данные Обсерватории солнечной динамики, исследователи под руководством научного сотрудника Криса С. Хэнсона попытались понять, как устроены эти образования. Это позволило довольно точно измерить их глубину — она составляет в среднем 20 тысяч км, то есть до 3% вглубь светила.

Кроме того, выяснилось, что нисходящие потоки в супергранулах примерно на 40% слабее, чем восходящие, что очевидно указывает на какой-то неизвестный до сих пор фактор.

"Супергранулы являются важным компонентом механизмов теплопереноса Солнца, но они представляют собой серьёзную проблему для понимания учёными. Результаты противоречат предположениям, которые являются центральными для нынешнего понимания солнечной конвекции, и должны вдохновить на дальнейшее исследование солнечных супергранул", — прокомментировал профессор-исследователь CASS Шраван Ханасоге.

В качестве предварительной гипотезы высказана идея о шлейфах размером до 100 км, переносящих более холодную плазму внутрь Солнца.