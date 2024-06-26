Ученые выяснили, почему пожилые хуже видят в условиях плохого освещения

RSOS: способность зрачков реагировать на смену освещения ухудшается с возрастом

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института биологической кибернетики Макса Планка в Тюбингене и Базельского университета выяснили, что с возрастом человека зрачок постепенно теряет способность расширяться, что ведет к ухудшению зрения в условиях недостаточного освещения. Это может увеличивать риск получения травм при падениях из-за повышенной вероятности споткнуться в сумерках. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Исследование включало мужчин и женщин в возрасте от 18 до 87 лет. Добровольцам были предоставлены компактные и мобильные измерительные приборы, которые отслеживали направление взгляда, измеряли изменения размера зрачка и контролировали уровень освещения. Участникам было предложено носить устройства в естественных условиях — на работе, во время просмотра фильмов и прогулок. Также участники прошли ряд тестов на определение остроты зрения и функциональности глаз.

Исследователи выяснили, что в среднем "максимальный" размер зрачка уменьшается примерно на 0,4 мм каждые десять лет.

Зрачковый рефлекс обычно регулирует поток света, проходящего в глубину глаза и направляющегося к сетчатке. В условиях низкого освещения (в сумерках или темноте) зрачок расширяется, чтобы поглотить больше света, а при ярком освещении сужается до примерно двух мм, ограничивая проникновение света. Ученые объяснили, что утрата способности зрачка адаптироваться к изменяющемуся освещению со временем может приводить к ухудшению зрения в условиях недостаточной освещенности.

Исследователи подчеркнули, что ухудшение чувствительности к свету повышает риск падений и получения травм, особенно среди пожилых людей, которые имеют больше шансов споткнуться в темноте. Это подчеркивает важность обеспечения качественного освещения в общественных местах и на рабочих местах.