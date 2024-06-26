Неожиданный враг среди нас: как стрептококки грозят жителям Японии

В Японии обнаружен смертельный штамм "плотоядных бактерий"

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние месяцы в Японии наблюдается значительный рост случаев стрептококкового токсического шока, вызываемого бактерией Streptococcus pyogenes, известной как стрептококк группы А.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В 2024 году число зарегистрированных случаев превысило тысячу, хотя эти данные официально не подтверждены. Стрептококковый токсический шок (СТШ) представляет собой серьезное заболевание, вызываемое Streptococcus pyogenes, которое может привести к сепсису и смертельному исходу, если не обнаружено и не лечится вовремя. Бактерия вырабатывает токсины, вызывающие чрезмерную активацию иммунной системы, что может быть фатальным для зараженных.

Причины увеличения числа случаев СТШ остаются неопределенными, требуются дополнительные исследования для выяснения факторов, способствующих распространению инфекции. Симптомы включают усталость, быстрое дыхание, сыпь, мышечные боли и смутное сознание. Родители должны быть особенно бдительны и знать признаки заболевания у своих детей, такие как холодные конечности и красная сыпь, напоминающая солнечный ожог.

Лечение обычно включает антибиотики, такие как пенициллин, иногда может потребоваться иммуноглобулин и интенсивная терапия для поддержания состояния пациента. Вакцина против стрептококка группы А на данный момент отсутствует, однако ведутся активные исследования в этом направлении. Медики подчеркивают важность прививок против других бактериальных инфекций для снижения риска осложнений от стрептококковых инфекций.