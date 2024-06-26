Токсичные "вечные химикаты" легко впитываются через кожу

Британские ученые из Университета Бирмингема обнаружили, что некоторые пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) легко проникают сквозь кожный барьер и попадают в кровеносную систему людей и животных. Исследование опубликовано в журнале Environment International.
ПФАС представляют собой группу из 16 тысяч химических соединений, широко используемых в производстве антипригарной посуды, водоотталкивающих тканей и других материалов с высокой термической и водонепроницаемой стойкостью.
Эти вещества известны как "вечные химикаты", поскольку они практически не разлагаются в окружающей среде. Они могут накапливаться в организмах и связаны с серьезными заболеваниями, такими как рак, нарушения эндокринной системы, проблемы с репродуктивной функцией и осложнения во время беременности.
В новом исследовании ученые изучили 17 часто используемых ПФАС, используя 3D-модели, которые имитируют человеческую кожу. Они выяснили, что 15 из этих веществ значительно абсорбируются через кожу, составляя не менее 5% от начальной дозы.
При изученных дозах наиболее регулируемый ПФАС, перфтороктановая кислота (ПФОК), впитывался в кровоток на 13.5%, в то время как еще 38% дозы оставались в коже для потенциального долгосрочного высвобождения в кровь.
Ученые также отметили, что количество поглощенного вещества, вероятно, коррелирует с длиной углеродной цепи в молекуле. Например, абсорбция перфторпентановой кислоты оказалась в четыре раза выше, чем у ПФОК и составила 59%.
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