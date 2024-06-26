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Супер-Земли прямо за углом: астрономы нашли три планеты, ищущие своих первых жителей

Ученые обнаружили три супер-Земли у соседней звезды

1:56
Наука

Международная группа астрономов, включая ученых из Эксетерского университета в Великобритании, сделала значительное открытие: они обнаружили три супер-Земли, которые вращаются вокруг звезды оранжевого карлика, находящейся на относительно близком расстоянии от нашей планеты.

Ученые обнаружили три супер-Земли у соседней звезды
Фото: google by pinterest is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Астрономы идентифицировали три новых экзопланеты, которые на данный момент рассматриваются как кандидаты на статус планет. Для подтверждения их природы требуются дополнительные наблюдения. Эти планеты относятся к классу супер-Земель, что означает их массу от 5 до 11 раз больше, чем у Земли, но меньше, чем у ледяных гигантов Урана и Нептуна. Точная масса этих планет будет уточнена в дальнейших исследованиях.

Обнаруженные планеты вращаются вокруг звезды HD 48498, которая находится на расстоянии 55 световых лет от Земли. Две из этих планет имеют орбитальные периоды 7 и 38 дней, соответственно, в то время как третья планета имеет орбитальный период 151 день. Особый интерес представляет третья планета, так как она находится в зоне обитаемости звезды, где возможно наличие жидкой воды — ключевого элемента для возникновения жизни.

Ученые подчеркивают, что это открытие значимо, так как обнаруженные планеты находятся возле звезды, аналогичной нашему Солнцу, и представляют собой самую близкую к Земле планетную систему с супер-Землями в зоне обитаемости.

Они отмечают, что это открытие является важным шагом в поисках обитаемых планет.

Это открытие открывает новые перспективы для изучения планетных систем и потенциальных мест обитания за пределами нашей Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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