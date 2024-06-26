Супер-Земли прямо за углом: астрономы нашли три планеты, ищущие своих первых жителей

Международная группа астрономов, включая ученых из Эксетерского университета в Великобритании, сделала значительное открытие: они обнаружили три супер-Земли, которые вращаются вокруг звезды оранжевого карлика, находящейся на относительно близком расстоянии от нашей планеты.
Астрономы идентифицировали три новых экзопланеты, которые на данный момент рассматриваются как кандидаты на статус планет. Для подтверждения их природы требуются дополнительные наблюдения. Эти планеты относятся к классу супер-Земель, что означает их массу от 5 до 11 раз больше, чем у Земли, но меньше, чем у ледяных гигантов Урана и Нептуна. Точная масса этих планет будет уточнена в дальнейших исследованиях.
Обнаруженные планеты вращаются вокруг звезды HD 48498, которая находится на расстоянии 55 световых лет от Земли. Две из этих планет имеют орбитальные периоды 7 и 38 дней, соответственно, в то время как третья планета имеет орбитальный период 151 день. Особый интерес представляет третья планета, так как она находится в зоне обитаемости звезды, где возможно наличие жидкой воды — ключевого элемента для возникновения жизни.
Ученые подчеркивают, что это открытие значимо, так как обнаруженные планеты находятся возле звезды, аналогичной нашему Солнцу, и представляют собой самую близкую к Земле планетную систему с супер-Землями в зоне обитаемости.
Они отмечают, что это открытие является важным шагом в поисках обитаемых планет.
Это открытие открывает новые перспективы для изучения планетных систем и потенциальных мест обитания за пределами нашей Солнечной системы.
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