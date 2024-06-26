Археологи шокированы: мамонтовы кладбища в Якутии раскрывают древние тайны

Ученые разобрались, откуда в Арктике взялись горы костей мамонтов

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В арктической зоне Якутии были обнаружены значительные скопления мамонтовых костей, создающие объемные горы этих древних гигантов. Специалисты из Центра Арктических исследований выразили свои мысли о необычных находках, сделанных Российским научным фондом.

Фото: commons.wikimedia.org by Мистван is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследования показали, что ещё в глубокой древности жители этой местности ценили шерсть, бивни и жир мамонтов. Климатические условия того времени значительно отличались от современных, что позволяло этим гигантам чувствовать себя комфортно даже в арктических широтах Сибири.

Ученые считают, что часть мамонтовых скелетов, особенно ценных из-за бивней, была перенесена древними аборигенами Севера Якутии в специальное место, которое со временем стало настоящим кладбищем.

Изначально предполагалось, что кости скопились здесь естественным образом, и "кладбище" окончательно сформировалось примерно 13-12 тысяч лет назад. Однако радиоуглеродный анализ, проведенный специалистами Института истории материальной культуры и Геологического института РАН, показал, что костные остатки на реке Берелех были собраны за относительно короткий период времени.

Кроме того, в непосредственной близости от кладбища мамонтов были обнаружены следы деятельности людей в разные исторические периоды. Вероятно, кости были доставлены на этот участок обитателями региона, проживающими вдоль берегов реки Берелех.