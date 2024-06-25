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Человечество осталась без данных о вспышках на Солнце: похоже, основной спутник GOES вышел из строя

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН остались без данных о вспышках

1:08
Наука

Человечество осталась без данных о вспышках на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН во вторник.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН остались без данных о вспышках
Фото: NASA is licensed under public domain

"С 00:25 сегодняшнего дня по московскому времени не поступают данные по солнечным вспышкам с космических аппаратов GOES. Группировка является основным источником данных по рентгеновскому излучению Солнца", — уточняется в сообщении.

Пот результатам сделанных этими спутниками измерений солнечным вспышкам присваиваются классы, обозначающие мощность: A, B, C, M и X.

Таким образом, с полуночи 25 июня человечеству достоверно неизвестно о состоянии Солнца, хотя по косвенным данным мощных вспышек там не было, заключается в сообщении.

GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) — серия космических аппаратов американской Национальной информационной службы по космическим данным об окружающей среде, находящихся на геостационарной орбите для мониторинга Земли и Солнца.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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