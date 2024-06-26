Ученые выяснили, где именно нужно искать жизнь на водных планетах

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JRGP: геотермальные источники могут поддерживать жизнь на других мирах

1:07
Наука

Астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крузе выяснили, что геотермальные источники на водных планетах или спутниках могут создавать условия, подходящие для жизни. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, указывает на то, что океанические миры вокруг Юпитера и Сатурна могут иметь подводные гидротермальные жерла, способствующие жизни.

JRGP: геотермальные источники могут поддерживать жизнь на других мирах
Фото: web.archive.org by Patrick Nouhailler's… is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые использовали компьютерную модель, основанную на гидротермальных процессах на Земле, чтобы исследовать возможные условия на этих спутниках. Они выяснили, что изменения таких факторов, как гравитация, тепловые свойства и геологические характеристики, могут поддерживать умеренные температуры в подводных источниках на протяжении миллионов лет, что делает их потенциально пригодными для жизни.

Моделирование показало, что подобные условия могут существовать, например, на луне Сатурна Энцеладе, что подчеркивает возможность наличия жизни в этих удаленных уголках Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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