Опасность с небес: NASA обнародовала предсказание о столкновении Земли с астероидом, вероятностью 72%

В процессе учений NASA было установлено, что вероятность столкновения с опасным астероидом составляет 72%. Это указывает на значительные проблемы в планетарной защите.
В апреле NASA провела учения с целью оценки угрозы столкновения Земли с астероидом и оценки состояния планетарной защиты. В учениях участвовали учёные NASA, представители правительственных агентств США и международных организаций. Недавно был представлен итоговый отчёт.
Несмотря на то, что в ближайшем будущем столкновения с астероидом не ожидаются, учения проводились для оценки готовности к эффективному реагированию на такую угрозу. Система мониторинга NASA отслеживает астероиды, приближающиеся к Земле на расстояние до 7,5 миллионов километров.
Астероиды представляют собой остатки формирования Солнечной системы, различных размеров и состава, находящиеся на разных расстояниях от Солнца.
Учения предоставили важную информацию о рисках, возможных реакциях и перспективах международного сотрудничества в различных сценариях. NASA подчеркивает, что падение крупного астероида может привести к катастрофе, однако существуют технологии для прогнозирования и предотвращения таких событий.
Учения выявили ключевые проблемы в готовности к угрозе, включая процессы принятия решений, ограниченную готовность к быстрому запуску космических миссий и необходимость глобальной координации обмена информацией.
На данный момент известно около 30 тысяч астероидов, находящихся вблизи Земли, из которых 850 имеют диаметр более 1 километра. По данным NASA, в ближайшие 100 лет они не представляют угрозы, однако учёные продолжают мониторить потенциально опасные астероиды.
Миссия DART успешно продемонстрировала технологию планетарной защиты, изменяя орбиту ближнеземного астероида. Также в разработке находится инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor для раннего обнаружения опасных астероидов, запуск которого запланирован на 2028 год.
Хотя сценарий столкновения с вероятностью в 72% является гипотетическим, он подчёркивает важность готовности к возможным событиям.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.