Опасность с небес: NASA обнародовала предсказание о столкновении Земли с астероидом, вероятностью 72%

NASA предупреждает о возможном столкновении астероида с Землей с вероятностью 72%

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В процессе учений NASA было установлено, что вероятность столкновения с опасным астероидом составляет 72%. Это указывает на значительные проблемы в планетарной защите.

Фото: Freepik by kjpargeter is licensed under public domain

В апреле NASA провела учения с целью оценки угрозы столкновения Земли с астероидом и оценки состояния планетарной защиты. В учениях участвовали учёные NASA, представители правительственных агентств США и международных организаций. Недавно был представлен итоговый отчёт.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем столкновения с астероидом не ожидаются, учения проводились для оценки готовности к эффективному реагированию на такую угрозу. Система мониторинга NASA отслеживает астероиды, приближающиеся к Земле на расстояние до 7,5 миллионов километров.

Астероиды представляют собой остатки формирования Солнечной системы, различных размеров и состава, находящиеся на разных расстояниях от Солнца.

Учения предоставили важную информацию о рисках, возможных реакциях и перспективах международного сотрудничества в различных сценариях. NASA подчеркивает, что падение крупного астероида может привести к катастрофе, однако существуют технологии для прогнозирования и предотвращения таких событий.

Учения выявили ключевые проблемы в готовности к угрозе, включая процессы принятия решений, ограниченную готовность к быстрому запуску космических миссий и необходимость глобальной координации обмена информацией.

На данный момент известно около 30 тысяч астероидов, находящихся вблизи Земли, из которых 850 имеют диаметр более 1 километра. По данным NASA, в ближайшие 100 лет они не представляют угрозы, однако учёные продолжают мониторить потенциально опасные астероиды.

Миссия DART успешно продемонстрировала технологию планетарной защиты, изменяя орбиту ближнеземного астероида. Также в разработке находится инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor для раннего обнаружения опасных астероидов, запуск которого запланирован на 2028 год.

Хотя сценарий столкновения с вероятностью в 72% является гипотетическим, он подчёркивает важность готовности к возможным событиям.