Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёный Абунин подтвердил перебои в передаче данных со спутников GOES
Названы 3 эффективных способа экономии на бензине
В Томске страхового агента обвиняют в хищении 258 миллионов рублей
The Sun считает сборную Англии главным фаворитом нынешнего Евро-2024
Почему кошка прячет мордочку в руку
"Чтобы не было скучно сидеть": в Соликамске для зэков купили Play Station 4 Slim
Актёр Дмитрий Орлов признался, что мог стать инвалидом в 50 лет
Врач Бородина: неприятный запах может свидетельствовать о заболеваниях почек и печени
В киевской гостинице нашли труп американского атташе: следов явного убийства нет
Опасность с небес: NASA обнародовала предсказание о столкновении Земли с астероидом, вероятностью 72%

NASA предупреждает о возможном столкновении астероида с Землей с вероятностью 72%

2:28
Наука

В процессе учений NASA было установлено, что вероятность столкновения с опасным астероидом составляет 72%. Это указывает на значительные проблемы в планетарной защите.

NASA предупреждает о возможном столкновении астероида с Землей с вероятностью 72%
Фото: Freepik by kjpargeter is licensed under public domain

В апреле NASA провела учения с целью оценки угрозы столкновения Земли с астероидом и оценки состояния планетарной защиты. В учениях участвовали учёные NASA, представители правительственных агентств США и международных организаций. Недавно был представлен итоговый отчёт.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем столкновения с астероидом не ожидаются, учения проводились для оценки готовности к эффективному реагированию на такую угрозу. Система мониторинга NASA отслеживает астероиды, приближающиеся к Земле на расстояние до 7,5 миллионов километров.

Астероиды представляют собой остатки формирования Солнечной системы, различных размеров и состава, находящиеся на разных расстояниях от Солнца.

Учения предоставили важную информацию о рисках, возможных реакциях и перспективах международного сотрудничества в различных сценариях. NASA подчеркивает, что падение крупного астероида может привести к катастрофе, однако существуют технологии для прогнозирования и предотвращения таких событий.

Учения выявили ключевые проблемы в готовности к угрозе, включая процессы принятия решений, ограниченную готовность к быстрому запуску космических миссий и необходимость глобальной координации обмена информацией.

На данный момент известно около 30 тысяч астероидов, находящихся вблизи Земли, из которых 850 имеют диаметр более 1 километра. По данным NASA, в ближайшие 100 лет они не представляют угрозы, однако учёные продолжают мониторить потенциально опасные астероиды.

Миссия DART успешно продемонстрировала технологию планетарной защиты, изменяя орбиту ближнеземного астероида. Также в разработке находится инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor для раннего обнаружения опасных астероидов, запуск которого запланирован на 2028 год.

Хотя сценарий столкновения с вероятностью в 72% является гипотетическим, он подчёркивает важность готовности к возможным событиям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
В киевской гостинице нашли труп американского атташе: следов явного убийства нет
Эксперт Ковалёв: Iphone в России точно продавать не запретят
Непомнящий: Португалия в любом сочетании футболистов сильнее, чем Грузия
Собаки и старость: как обеспечить комфорт и заботу вашему пожилому питомцу
Кейт Уинслет рассказала, что хранит своего "Оскара" в ванной комнате
Жертва вируса русофобии: секретарь совбеза Армении договорился до явного бреда
Власти Греции призывают туристов к осторожности из-за рекордной жары
Как приготовить курицу с пивом
Что нельзя перевозить в машине: от бензина до бейсбольной биты
Хорошие сорта колоновидных яблонь, подходящие для средней полосы РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников