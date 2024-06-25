Профессор Савельев раскрыл правду о влиянии жары на мозги депутатов и обычных людей

Профессор Савельев опроверг влияние глобального потепления на интеллект человека

3:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление может пагубно влиять на умственные способности человечества, пришли к выводу учёные, исследовавшие миллионы парламентских речей и заметившие их упрощение в жаркие дни.

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В разговоре с Pravda.Ru заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского профессор Сергей Савельев усомнился в качестве этого исследования и — особенно — его выводах.

Для начала учёный подверг неистовой критике объект изучения — депутатов. "На них нельзя повлиять никак, потому что они и так тупые, там мозга нет, поэтому испортить нечего", — безапелляционно заявил он.

Следом досталось авторам работы — демографу Ристо Конте Кейвабу из Института демографических исследований Макса Планка и политологу Тобиасу Видманну из Орхусского университета. "Кто этим занимается — сами идиоты. Как правило, этим занимаются же психологи, а они, как правило, люди, сами требующие лечения. То есть это не объективное исследование", — оценил Савельев.

"Объективные исследования хорошо известны, они велись ещё 25-30 лет назад. Был такой исследователь, он и сейчас есть, по-моему, пережил иракское вторжение в своё время в Арабские Эмираты — Падманабхан, такой довольно известный человек, который занимался этим. Я читал его работы, заочно с ним знаком, это серьёзный исследователь, который изучал как раз влияние не просто жары, а пустынных условий на экспериментальных животных, — рассказал профессор. — Да, центральная нервная система в таких условиях, которые соответствуют пустынным, даже теневым районам, где тень, но, тем не менее, в жаре, нарушается и нейрогенез, то есть развитие, и нарушается конструкция, то есть морфологическая структура мозга. Но речь идёт о больших температурах, то есть в норме никогда мы не сталкиваемся с ними".

За последние десятилетия средняя температура повысилась не больше чем на пару градусов, напомнил эксперт. Поэтому выводы исследователей о влиянии глобального потепления на интеллектуальный потенциал человечества, по меньшей мере, не обоснованы.

"То есть всеобщее потепление, даже если бы оно было на пять градусов, никак бы не сказалось, если человек, даже умный политик, не получит при своём выступлении на солнышке тепловой удар — при тепловом ударе когнитивные функции нарушены", — уверен Савельев.

В подтверждение своих слов он сослался на хорошо развитую и успешно работающую науку в южной Европе. "Итальянские ученые тупее норвежских, что ли? Да нет, конечно. А разница в среднегодовой температуре — 8 градусов, — заметил специалист. — Разброс температур по Европе — разница в 10 градусов от севера до юга, университеты также работают, учёные также исследуют, инженеры также строят самолёты, ракеты и прочее всё".

Вместе с тем профессор Савельев не стал отрицать неблагоприятное воздействие чрезмерных температур, как и слишком низких, на работу мозга. "Человек, когда активно думает, тратит 25% всей энергии организма, и неважно, на что вы их потратили, на согрев или охлаждение, мозгу достается автоматически меньше, поэтому человек должен пребывать в комфортной ситуации. И чем более комфортная ситуация, тем меньше энергетических расходов уходит нецелевым образом, то есть на охлаждение или нагрев, и мозг, соответственно, работает хуже в обоих случаях, поэтому ни охлаждение, ни нагрев никакой пользы не имеют", — заключил он.