Учёным удалось объяснить рост сверхмассивных чёрных дыр: уникальное моделирование раскрыло все секреты

Астрономы объяснили рост сверхмассивных чёрных дыр

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное астрономами из Университета штата Пенсильвания, представляет передовое моделирование роста сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Фото: NASA by JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Совмещая современные суперкомпьютерные симуляции с передовыми рентгеновскими наблюдениями, команда достигла новых высот в понимании эволюции этих гигантских космических объектов.

Исследователи использовали гибридный подход, сочетая моделирование аккреции холодного газа и слияния черных дыр. Этот подход позволил полноценно воссоздать историю роста сверхмассивных черных дыр на протяжении 12 миллиардов лет космической истории, начиная с ранних стадий Вселенной.

Результаты исследования показали, что в основном рост черных дыр происходил за счет аккреции, однако слияния также внесли значительный вклад, особенно в последние 5 миллиардов лет. Этот подход помог создать наиболее реалистичную модель роста черных дыр на текущий момент, сообщают "Аргументы недели".

Интересно, что сверхмассивные черные дыры всех масс росли значительно быстрее в молодой Вселенной, что привело к исчезновению большинства из них около 7 миллиардов лет назад. Однако черная дыра в центре нашей галактики, Млечный Путь, масса которой составляет 4 миллиона масс Солнца, скорее всего, продолжала расти и развиваться в более поздние времена космической истории.

Ранее сообщалось, что загадочный НЛО зафиксирован в небе над США.