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Удивительно сохранившийся волк извлечён из вечной мерзлоты Сибири: возраст особи оценивается в тысячи лет

Учёные извлекли останки древнего волка из сибирской вечной мерзлоты

1:59
Наука

В результате революционного открытия из вечной мерзлоты Якутии был извлечен хорошо сохранившийся древний волк.

Учёные извлекли останки древнего волка из сибирской вечной мерзлоты
Фото: Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова by Михаил Яковлев

Взрослый самец волка, возраст которого оценивается примерно в 44 000 лет, был найден вблизи реки Тирехтях в 2021 году на глубине около 130 футов. Находка знаменательна не только своим возрастом, но и исключительной сохранностью меха, костей и даже внутренних органов, включая содержимое желудка.

Волк был бережно передан в лабораторию Музея мамонта при Северо-Восточном федеральном университете в Якутске для детального изучения. Эта лаборатория специализируется на изучении древней фауны, сохранившейся в вечной мерзлоте, что делает ее идеальным местом для такой находки.

Продолжающееся вскрытие волка призвано дать полное представление о его биологии, рационе и среде, в которой он жил в эпоху плейстоцена.

Вечная мерзлота, постоянно замерзающий слой земли, сыграла решающую роль в том, что древний волк так хорошо сохранился. Низкие температуры не позволяют органическим веществам разлагаться, что дает исследователям возможность изучать практически нетронутые образцы.

Ученые, участвовавшие в исследовании, такие как доктор Максим Чепрасов и профессор Артемий Гончаров, подчеркивают потенциальную научную пользу этого открытия. Анализируя содержимое желудка древнего волка и связанные с ним микробные сообщества, исследователи надеются получить представление о прошлых экосистемах и эволюции микроорганизмов на протяжении тысячелетий. Эти выводы могут иметь значение для понимания древних болезней, а также для открытия новых биотехнологических применений.

Ранее сообщалось, что российские учёные обнаружили запустившие жизнь на Земле минералы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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