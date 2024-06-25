Римский алтарь баскского божества найден в испанском монастыре: артефакт заставил учёных задуматься

Учёные обнаружили римский алтарь в испанском монастыре на горе

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В средневековом монастыре Донезтебе на горе Аррианди на севере Испании археологи обнаружили римский вотивный алтарь, посвященный древнему баскскому божеству Ларрахе.

Фото: flickr.com by Chris Combe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Датируемый 1 веком н. э., этот артефакт является единственным алтарем, найденным во время археологических раскопок, среди четырех известных в баскских регионах. Открытие имеет важное значение для изучения культурных и религиозных практик васконов, а также позволяет пересмотреть представления о раннем баскском народе.

Аррианди, заселенный с римской эпохи и до современности, расположен на высоте около 950 м над долиной реки Гулина, вблизи Памплоны. Гора известна своей стратегической важностью благодаря неприступному мысу на южной стороне, который обеспечивал защиту с главной смотровой площадки, сообщает "Arkeonews".

Находка алтаря, посвященного Ларрахе, подчеркивает сохранение самобытной баскской культуры в римскую эпоху и включение элементов римского и баскского верований. Алтарь был обнаружен на северном расстоянии от предыдущих археологических находок, что указывает на расширение территориальной области поклонения божеству.

Неясно, как алтарь оказался в колодце, предшествующем монастырю примерно на 1000 лет.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили древние артефакты под замком Генриха Тюдора в Уэльсе.