Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заготовить щавель на зиму для зелёных щей?
Декабрь признан самым популярный месяц для регистрации автомобилей в России
Как тренироваться в жару без вреда для здоровья?
Состоялось торжественное открытие железной дороги Решт - Каспий
Как ухаживать за собой даже во сне: девять вечерних привычек для красоты
Избавляемся от одуванчиков на газоне: действенные народные методы
Михаил Галустян поделился впечатляющими результатами похудения
Почему электрокамин — идеальный выбор для городских квартир
Тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе
Римский алтарь баскского божества найден в испанском монастыре: артефакт заставил учёных задуматься

Учёные обнаружили римский алтарь в испанском монастыре на горе

1:32
Наука

В средневековом монастыре Донезтебе на горе Аррианди на севере Испании археологи обнаружили римский вотивный алтарь, посвященный древнему баскскому божеству Ларрахе.

Учёные обнаружили римский алтарь в испанском монастыре на горе
Фото: flickr.com by Chris Combe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Датируемый 1 веком н. э., этот артефакт является единственным алтарем, найденным во время археологических раскопок, среди четырех известных в баскских регионах. Открытие имеет важное значение для изучения культурных и религиозных практик васконов, а также позволяет пересмотреть представления о раннем баскском народе.

Аррианди, заселенный с римской эпохи и до современности, расположен на высоте около 950 м над долиной реки Гулина, вблизи Памплоны. Гора известна своей стратегической важностью благодаря неприступному мысу на южной стороне, который обеспечивал защиту с главной смотровой площадки, сообщает "Arkeonews".

Находка алтаря, посвященного Ларрахе, подчеркивает сохранение самобытной баскской культуры в римскую эпоху и включение элементов римского и баскского верований. Алтарь был обнаружен на северном расстоянии от предыдущих археологических находок, что указывает на расширение территориальной области поклонения божеству.

Неясно, как алтарь оказался в колодце, предшествующем монастырю примерно на 1000 лет.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили древние артефакты под замком Генриха Тюдора в Уэльсе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Последние материалы
Как заготовить щавель на зиму для зелёных щей?
Декабрь признан самым популярный месяц для регистрации автомобилей в России
Как тренироваться в жару без вреда для здоровья?
Состоялось торжественное открытие железной дороги Решт - Каспий
Как ухаживать за собой даже во сне: девять вечерних привычек для красоты
Избавляемся от одуванчиков на газоне: действенные народные методы
Учёные обнаружили римский алтарь в испанском монастыре на горе
Михаил Галустян поделился впечатляющими результатами похудения
Почему электрокамин — идеальный выбор для городских квартир
Тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников