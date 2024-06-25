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Око Саурона нашло своё олицетворение в водах Амазонки: учёные открыли новый вид рыбы

Учёные обнаружили новый вид пресноводной рыбы в Амазонке

1:34
Наука

Недавно ученые обнаружили и идентифицировали новый вид пресноводной рыбы паку в Амазонке, который был назван Myloplus sauron в честь темного властелина Саурона из легендарной эпопеи Дж. Р. Р. Толкиена "Властелин колец".

Учёные обнаружили новый вид пресноводной рыбы в Амазонке
Фото: NASA by ESA and P. Kalas is licensed under Public Domain

Ранее этот вид был ошибочно включен в вид Myloplus schomburgkii, описанный в 1841 году, однако генетический анализ показал, что популяция M.schomburgkii на самом деле представляет собой комплекс из трех различных видов: M.schomburgkii, M.sauron и M.aylans.

Исследователи отметили, что M.sauron имеет выраженную черную полосу на боку, которая сильно напоминает Око Саурона из мифологии Толкиена. Этот характерный узор, особенно с оранжевыми пятнами на теле, делает новый вид уникальным среди близких родственников.

Рыбы паку, включая их ближайших родственников — пираний, принадлежат к подсемейству пираниевых. Хотя они часто ассоциируются с агрессивными и кровожадными хищниками, большинство паку на самом деле являются всеядными и предпочитают растительную пищу. У них есть плоские зубы, схожие с человеческими, что помогает им разгрызать растения, в отличие от пираний, которые известны своей мясоедческой диетой.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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