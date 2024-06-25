Око Саурона нашло своё олицетворение в водах Амазонки: учёные открыли новый вид рыбы

Недавно ученые обнаружили и идентифицировали новый вид пресноводной рыбы паку в Амазонке, который был назван Myloplus sauron в честь темного властелина Саурона из легендарной эпопеи Дж. Р. Р. Толкиена "Властелин колец".
Ранее этот вид был ошибочно включен в вид Myloplus schomburgkii, описанный в 1841 году, однако генетический анализ показал, что популяция M.schomburgkii на самом деле представляет собой комплекс из трех различных видов: M.schomburgkii, M.sauron и M.aylans.
Исследователи отметили, что M.sauron имеет выраженную черную полосу на боку, которая сильно напоминает Око Саурона из мифологии Толкиена. Этот характерный узор, особенно с оранжевыми пятнами на теле, делает новый вид уникальным среди близких родственников.
Рыбы паку, включая их ближайших родственников — пираний, принадлежат к подсемейству пираниевых. Хотя они часто ассоциируются с агрессивными и кровожадными хищниками, большинство паку на самом деле являются всеядными и предпочитают растительную пищу. У них есть плоские зубы, схожие с человеческими, что помогает им разгрызать растения, в отличие от пираний, которые известны своей мясоедческой диетой.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.