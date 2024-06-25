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Эволюция человека не собирается останавливаться: новые исследования подтверждают изменения у людей

Обнаружено продолжение эволюционных процессов у людей

1:26
Наука

Некоторые известные личности, включая Дэвида Аттенборо, утверждают, что эволюция человека завершена, однако многие ученые не согласны с этим мнением.

Обнаружено продолжение эволюционных процессов у людей
Фото: flickr.com by Paul Keller is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Человек значительно изменил свою среду обитания, но это не означает, что биологическая эволюция прекратилась. Эволюция продолжается для всех организмов, включая человека, и не является направленным процессом, а скорее изменением частоты генетических аллелей в популяции со временем.

Механизмы эволюции включают генетические мутации, случайный отбор, генетический поток и половой отбор. Естественный отбор особенно важен в больших популяциях, где полезные гены имеют больше шансов выжить и распространиться.

Современные исследования показывают, что эволюция человека продолжается. Примеры включают адаптации к новым болезням, изменения в пищеварении и другие физиологические адаптации, связанные с изменениями в окружающей среде и образом жизни, сообщает SecurityLab.

Несмотря на современные изменения в медицине и социальных условиях, которые влияют на репродукцию, эволюция остается активным процессом, способным адаптировать человека к будущим изменениям окружающей среды.

Ранее сообщалось, что пещерные львы и первые люди Европы жили в одном месте.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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