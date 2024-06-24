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Раскрыта правда о найденной в Южной Америке "мумии пришельца": скелет "Марии" отличается от человеческого

Учёные разгадали загадку "мумии пришельца" из Южной Америки

2:17
Наука

Последние исследования поставили под сомнение распространенное мнение о том, что найденные в Перу трехпалые "мумии пришельцев" являются мистификацией.

Учёные разгадали загадку "мумии пришельца" из Южной Америки
Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одна из этих мумий, известная под именем "Мария", подверглась всестороннему визуализационному анализу, выявившему биологическое сходство с человеком, но с заметными анатомическими отличиями.

Исследование показало, что скелетная структура Марии под мумифицированной поверхностью плавно перетекала в типичные человеческие кости, без признаков искусственной деформации черепа в его вытянутом черепе. Углеродная датировка позволила установить происхождение мумии между 240 и 383 годами нашей эры, что указывает на сосуществование с цивилизацией Наска.

Перуанские ученые с помощью увеличения рассмотрели черты лица Марии, отметив отсутствие внешних ушей и волос, а только отверстия слухового прохода. Вытянутый череп демонстрировал необычный рост без внешнего сжатия, напоминая долихоцефалический фенотип с объемом черепа на 30 % больше среднего.

Внутреннее сканирование выявило выпуклые глаза, выступающие челюсти и зубные аномалии, включая отсутствующие и сильно изношенные зубы. Наиболее характерные черты Марии проявились в ее конечностях: руки и ноги с шириной костей, схожей с человеческой, но значительно удлиненные, сообщает Daily Mail.

Кроме того, на пяточной кости Марии отсутствовала типичная для человека структура пятки, что говорит об ином способе двуногой локомоции.

Несмотря на типично мужские черты на черепном уровне, строение таза Марии указывало на гинекоидный тип, что свидетельствует о ее принадлежности к женскому полу.

Исследователи пришли к выводу, что Мария, обозначенная как образец M01, представляет собой высушенное гуманоидное тело, имеющее биологические параллели с человеком, но отличающееся многочисленными структурными и анатомическими особенностями.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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