Очистка воды от мышьяка за копейки: учёные разработали революционную технологию

Группа китайских и американских химиков разработала эффективную и доступную систему очистки воды от соединений мышьяка, используя оксид марганца и наночастицы двуокиси титана.
Исследователи описывают систему как трехступенчатый фильтр, включающий активированный уголь с оксидом марганца, порошок наночастиц двуокиси титана и обычный активированный уголь. Оксид марганца в первой ступени окисляет ионы мышьяка до менее опасной степени окисления, после чего наночастицы двуокиси титана улавливают эти ионы. В результате вода становится безопасной для употребления, при этом затраты на очистку составляют менее одного цента за литр.
Эксперименты в Нью-Джерси и Инчуане продемонстрировали, что система способна обрабатывать значительные объемы воды, поддерживая концентрацию мышьяка на безопасном уровне в соответствии с международными стандартами. Возможность регенерации фильтра с помощью соляной кислоты делает эту технологию доступной даже для самых малообеспеченных регионов, сообщает Nature Water.
Исследование подчеркивает важность борьбы с загрязнением воды тяжелыми металлами, такими как мышьяк, который серьезно угрожает здоровью людей в различных регионах мира, особенно в странах с высокими концентрациями в воде.
Ранее сообщалось, что учёные пересмотрели теорию о возникновении пресной воды на Земле.
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