Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 породы кошек с необычной расцветкой
Британская туристка подверглась нападению на музыкальном фестивале в Париже
Рост продаж авто в Орловской области поднял спрос на страховые полисы
Учёные разработали новую систему очистки воды от мышьяка
Заваренный чай опасно пить на следующий день
Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Пещерные львы и первые люди Европы жили в одном месте: археологическая находка в Италии удивила учёных

Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии

2:20
Наука

Пещерные львы населяли территорию современной Италии приблизительно 660 000-610 000 лет назад, о чём свидетельствуют археологические находки плюсневой кости на стоянке Нотарчирико близ Венозы в районе Базиликаты.

Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии
Фото: flickr.com by Russ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это место, при повторном изучении ранее найденных материалов, предоставило учёным доказательства существования вымерших крупных кошек в южной части Европы, сообщает Journal of Quarternary Science.

Помимо пещерных львов, стоянка Нотарчирико известна находками самых древних в Италии человеческих окаменелостей, вероятно, принадлежащих Homo heidelbergensis. Это место также знаменито тем, что содержит ранние свидетельства ашельской культуры в Европе, датируемой около 1 миллиона лет назад в Африке и характеризующейся изготовлением ручных топоров и других каменных инструментов.

Ашельская культура, возникшая в Африке, быстро распространилась по Европе, достигнув северных и южных регионов более 600 000 лет назад. Примерно в то же время во время перехода между ранним и средним плейстоценом по Европе распространились пещерные львы и другие крупные млекопитающие. Этот период характеризуется удлинением глациальных и межледниковых циклов с 40 000 до 100 000 лет, сопровождаемых резкими изменениями климата, что ставило высокие требования к экологической и поведенческой адаптации как человека, так и животных.

Около 900 000-700 000 лет назад в Европе произошло вымирание гигантских гиен, в то время как другие крупные млекопитающие, такие как европейский лесной слон, благородный олень и кабан, мигрировали из Азии и Африки. Находка пещерного льва Panthera spelaea возрастом более 600 000 лет подтверждает идею о том, что этот вид был частью значительного обновления фауны, происходившего в Европе в тот период.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили древние артефакты под замком Генриха Тюдора в Уэльсе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка
В России в этом году введут 108 га круглогодичных теплиц на 27 млрд рублей
Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда
В онлайн-кинотеатре Wink.ru выпустили две первые серии драмы "Чистые"
Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии
Названы самые бюджетные иномарки с автоматическими коробками передач в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников