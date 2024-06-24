Пещерные львы и первые люди Европы жили в одном месте: археологическая находка в Италии удивила учёных

Пещерные львы населяли территорию современной Италии приблизительно 660 000-610 000 лет назад, о чём свидетельствуют археологические находки плюсневой кости на стоянке Нотарчирико близ Венозы в районе Базиликаты.
Это место, при повторном изучении ранее найденных материалов, предоставило учёным доказательства существования вымерших крупных кошек в южной части Европы, сообщает Journal of Quarternary Science.
Помимо пещерных львов, стоянка Нотарчирико известна находками самых древних в Италии человеческих окаменелостей, вероятно, принадлежащих Homo heidelbergensis. Это место также знаменито тем, что содержит ранние свидетельства ашельской культуры в Европе, датируемой около 1 миллиона лет назад в Африке и характеризующейся изготовлением ручных топоров и других каменных инструментов.
Ашельская культура, возникшая в Африке, быстро распространилась по Европе, достигнув северных и южных регионов более 600 000 лет назад. Примерно в то же время во время перехода между ранним и средним плейстоценом по Европе распространились пещерные львы и другие крупные млекопитающие. Этот период характеризуется удлинением глациальных и межледниковых циклов с 40 000 до 100 000 лет, сопровождаемых резкими изменениями климата, что ставило высокие требования к экологической и поведенческой адаптации как человека, так и животных.
Около 900 000-700 000 лет назад в Европе произошло вымирание гигантских гиен, в то время как другие крупные млекопитающие, такие как европейский лесной слон, благородный олень и кабан, мигрировали из Азии и Африки. Находка пещерного льва Panthera spelaea возрастом более 600 000 лет подтверждает идею о том, что этот вид был частью значительного обновления фауны, происходившего в Европе в тот период.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили древние артефакты под замком Генриха Тюдора в Уэльсе.
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