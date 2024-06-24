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Синоптик Ильин рассказал, какая погода установится в Москве в июле

Синоптик Ильин спрогнозировал июльскую погоду в Москве

0:57
Наука » Экология

Специалист прогностического центра "Метео", синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столице в июле.

Синоптик Ильин спрогнозировал июльскую погоду в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by DazzYou12 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Метеоролог объяснил, что в июле погода порадует москвичей теплом и небольшим количеством дней с осадками.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, как спастись от разрушительного смерча.

Ильин отметил, что во второй месяц лета средняя температура будет на несколько градусов превышать среднемесячную температуру июня. Эксперт подчеркнул, что температура воздуха установится в пределах от 22 до 27 градусов тепла.

"Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18-21 градуса, но не более", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".

Специалист объяснил, что июль не будет дождливым. Осадки будут умеренными в этот месяц.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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