Синоптик Ильин рассказал, какая погода установится в Москве в июле

Синоптик Ильин спрогнозировал июльскую погоду в Москве

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Специалист прогностического центра "Метео", синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столице в июле.

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Метеоролог объяснил, что в июле погода порадует москвичей теплом и небольшим количеством дней с осадками.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, как спастись от разрушительного смерча.

Ильин отметил, что во второй месяц лета средняя температура будет на несколько градусов превышать среднемесячную температуру июня. Эксперт подчеркнул, что температура воздуха установится в пределах от 22 до 27 градусов тепла.

"Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18-21 градуса, но не более", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".

Специалист объяснил, что июль не будет дождливым. Осадки будут умеренными в этот месяц.