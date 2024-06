Остановить время: Техасские ученые нашли способ вернуть молодость с помощью новой молекулы

Ученые из Онкологического центра Техасского университета разработали методику, которая потенциально может обратить вспять процесс старения. Об этом они сообщили в статье, опубликованной в журнале Cell.

