Остановить время: Техасские ученые нашли способ вернуть молодость с помощью новой молекулы

Найден способ обратить вспять старение

Ученые из Онкологического центра Техасского университета разработали методику, которая потенциально может обратить вспять процесс старения. Об этом они сообщили в статье, опубликованной в журнале Cell.

Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

В ходе исследования американские исследователи обнаружили молекулу TAC, которая способствует восстановлению активности фермента теломеразы (TERT) до уровня, характерного для молодых организмов. Это поддержание активности TERT помогает замедлить процессы старения клеток и воспаления тканей, а также стимулирует образование новых нейронов, улучшая память и нервно-мышечные функции.

Теломераза, или TERT, — это фермент, задачей которого является восстановление теломер, то есть участков ДНК, которые укорачиваются с каждым делением клетки. По достижении определенной критической длины, клетка переходит в старческий фенотип и теряет способность адекватно выполнять свои функции. Снижение уровня теломеразы ускоряет старение клеток.

TERT не только продлевает теломеры, но и оказывает положительное влияние на гены, которые регулируют нейрогенез, обучение, память, старение клеток и воспаление. В ходе доклинических испытаний TAC в течение шести месяцев способствовал образованию новых нейронов в гиппокампе, улучшению когнитивных функций, а также увеличению числа генов, связанных с обучением и памятью. Кроме того, TAC улучшил нервно-мышечные функции, координацию и другие важные биологические показатели.

При обработке клеток человека TAC наблюдалось увеличение синтеза теломер и уменьшение повреждений ДНК в теломерах. Эти результаты подчеркивают потенциальную перспективность TAC как средства для продления жизни, однако требуются дополнительные исследования для проверки его безопасности и эффективности при длительном применении.