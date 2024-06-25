Ученые нашли слабое место рака мозга глиобластомы

Neuro-Oncology: найдены молекулы, помогающие глиобластоме сопротивляться лечению

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Глиобластома — это редкая и особенно смертельная опухоль головного мозга, устойчивая к большинству видов лечения из-за своей способности "обманывать" иммунную систему. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Neuro-Oncology, раковые клетки используют специфические сигналы, чтобы избежать атаки иммунной системы.

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Иммунотерапия, метод лечения рака, активизирующий иммунные клетки для распознавания и уничтожения опухолей, успешно применяется против многих видов рака, которые ранее считались неизлечимыми. Однако в случае глиобластомы этот метод оказывается бессильным.

Традиционно считается, что устойчивость к лечению связана с мутациями раковых клеток, что требует времени и изменений в ДНК. Но в указанном исследовании ученые обнаружили, что клетки глиобластомы могут адаптироваться, изменяя свою внешность и маскируясь под нормальные клетки, избегая таким образом иммунной атаки.

Исследование также выявило специфические молекулы, участвующие в этом процессе обмана, что может стать основой для разработки новых подходов в иммунотерапии для борьбы с этой опухолью.