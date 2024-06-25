Ученые нашли слабое место рака мозга глиобластомы

Глиобластома — это редкая и особенно смертельная опухоль головного мозга, устойчивая к большинству видов лечения из-за своей способности "обманывать" иммунную систему. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Neuro-Oncology, раковые клетки используют специфические сигналы, чтобы избежать атаки иммунной системы.
Иммунотерапия, метод лечения рака, активизирующий иммунные клетки для распознавания и уничтожения опухолей, успешно применяется против многих видов рака, которые ранее считались неизлечимыми. Однако в случае глиобластомы этот метод оказывается бессильным.
Традиционно считается, что устойчивость к лечению связана с мутациями раковых клеток, что требует времени и изменений в ДНК. Но в указанном исследовании ученые обнаружили, что клетки глиобластомы могут адаптироваться, изменяя свою внешность и маскируясь под нормальные клетки, избегая таким образом иммунной атаки.
Исследование также выявило специфические молекулы, участвующие в этом процессе обмана, что может стать основой для разработки новых подходов в иммунотерапии для борьбы с этой опухолью.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.