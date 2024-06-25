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Открытие века: более 900 артефактов найдено на месте кораблекрушений династии Мин

Затонувшие корабли эпохи династии Мин освещают морской Шелковый путь

2:42
Наука

После двух лет археологических работ было обнаружено более 900 артефактов на местах двух кораблекрушений эпохи династии Мин (1368-1644 гг.), найденных в островной провинции Хайнань на юге Китая.

Затонувшие корабли эпохи династии Мин освещают морской Шелковый путь
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Исследование затонувших глубоководных судов потребовало применения передовых технологий, включая 3D-лазерное сканирование и камеры высокого разрешения для создания подробных карт мест крушения и объединения полных панорамных изображений затонувших кораблей с помощью фотограмметрии и современных подводных устройств для откачки и продувки бурового раствора в процессе археологических раскопок.

Два затонувших судна были найдены на глубине полутора километров на северо-западном континентальном склоне Южно-Китайского моря в октябре 2022 года. Первое судно, датируемое периодом Чжэндэ (1506-1521 гг.), перевозило более 100 000 фарфоровых и керамических изделий, а также предметы из бронзы, железа, бамбука и дерева, предназначенные для экспорта, возможно из провинций Гуандун или Фуцзянь в малазийский торговый центр Малакка.

Второе судно, относящееся к периоду Хунчжи (1488-1505 гг.), следовало в обратном направлении, перевозя лес из Малакки обратно в Китай.

С момента их обнаружения с первого корабля было извлечено 890 предметов, включая фарфор и керамику различных видов и стилей, а также медные монеты. Со второго корабля было обнаружено 38 предметов, включая деревянные бревна, фарфор, керамику, ракушки и оленьи рога.

Эти находки иллюстрируют интенсивную торговую активность на Морском Шелковом пути в период династии Мин. Обнаружение двух судов, следовавших в разных направлениях на небольшом расстоянии друг от друга, подчеркивает их значение для истории торговли по этому ключевому маршруту.

По словам Тан Вэя, директора Китайского национального центра археологии, находки способствуют изучению взаимных связей и потоков на Морском Шелковом пути.

В настоящее время артефакты документируются и консервируются, а Департамент туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Хайнаня планирует опубликовать фотокаталоги всех находок и организовать специальные выставки в музеях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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