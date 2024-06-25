Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Используйте эти методы подкормки морковки в июне
В Дели министр объявила голодовку в связи с нехваткой воды в городе
В эксперименте на коллайдере доказали квантовую запутанность между топ-кварками
Анастасия Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
В камчатских болотах учёные больше узнают о цунами, чем непосредственно в океане

Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев

1:34
Наука

Учёные больше узнают о цунами, копаясь в прибрежных болотах, чем непосредственно в океане, признался руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН океанолог Игорь Медведев. Он раскрыл YouTube-каналу "Жиза" секреты изучения этого грозного явления.

Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев
Фото: Pexels by Jaume is licensed under public domain

По словам специалиста, цунами изучать не страшно, потому что ныне происходящие обычно исследуются дистанционно, а чаще объектом внимания науки становятся палеоцунами — то есть те, которые произошли давно.

"То есть специалисты едут в прибрежную зону, ну например Камчатки или Курильских островов, копают шурфы в прибрежной зоне — лучше всего в болоте, потому что там хорошо сохраняются отложения, и делают такой шурф — стенку высотой два метра расчищают и смотрят следы песка: какой песок когда здесь доходил до этой точки. И дальше с помощью различных методов анализа можно восстановить, морской это песок был или речной, и датировать примерно время, когда этот песок пришёл — это уже с помощью радиоуглеродного анализа каких-то там палочек, которые рядом лежали. А в случае Камчатки ещё удобнее по пеплу, потому что там ещё есть слои пепла вулканического — они очень хорошо исследуются, хорошая датировка из этого. Если рядом следы цунами, это можно хорошо восстановить", — объяснил Медведев.

Полученные данные помогают улучшить прогнозируемость цунами в будущем, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице

Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.

Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Последние материалы
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев
Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Ипотечные ставки в России повысятся до 19-20% после отмены льготных программ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников