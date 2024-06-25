В камчатских болотах учёные больше узнают о цунами, чем непосредственно в океане

Цунами изучают в основном давнишние, признался океанолог Медведев

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные больше узнают о цунами, копаясь в прибрежных болотах, чем непосредственно в океане, признался руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН океанолог Игорь Медведев. Он раскрыл YouTube-каналу "Жиза" секреты изучения этого грозного явления.

Фото: Pexels by Jaume is licensed under public domain

По словам специалиста, цунами изучать не страшно, потому что ныне происходящие обычно исследуются дистанционно, а чаще объектом внимания науки становятся палеоцунами — то есть те, которые произошли давно.

"То есть специалисты едут в прибрежную зону, ну например Камчатки или Курильских островов, копают шурфы в прибрежной зоне — лучше всего в болоте, потому что там хорошо сохраняются отложения, и делают такой шурф — стенку высотой два метра расчищают и смотрят следы песка: какой песок когда здесь доходил до этой точки. И дальше с помощью различных методов анализа можно восстановить, морской это песок был или речной, и датировать примерно время, когда этот песок пришёл — это уже с помощью радиоуглеродного анализа каких-то там палочек, которые рядом лежали. А в случае Камчатки ещё удобнее по пеплу, потому что там ещё есть слои пепла вулканического — они очень хорошо исследуются, хорошая датировка из этого. Если рядом следы цунами, это можно хорошо восстановить", — объяснил Медведев.

Полученные данные помогают улучшить прогнозируемость цунами в будущем, заключил он.