Эти камни видели древнюю Землю: в Австралии найдены породы, которые пережили миллиарды лет

Исследования показали, что наиболее древние из изученных горных пород на Земле находятся в Австралии, датируемые приблизительно 4 миллиардами лет. Расположенные у Колли, эти породы скрыты в глубинах земной коры и несут в себе ключи к пониманию ранней истории Земли.
Изучение этих пород представляет сложность из-за их глубокого залегания под поверхностью. Для исследований ученые применяют разнообразные методы, включая анализ звуковых волн и магнитных полей. Одно из важных открытий заключается в наличии в породах циркона — минерала, который служит своеобразным хранителем данных о возрасте пород. Анализы показали, что цирконы из некоторых дайков имеют возраст около 3,44 миллиарда лет.
Эти цирконы, найденные в титанитах и дайках, возникших около 1,4 миллиарда лет назад, играют ключевую роль в раскрытии геологической истории планеты.
Пример тому — цирконы из речного песка реки Суон, аналогичные найденным в дайках, что помогает ученым воссоздать исторические события, произошедшие на Земле.
Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.