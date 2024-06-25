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Эти камни видели древнюю Землю: в Австралии найдены породы, которые пережили миллиарды лет

В Австралии были обнаружены остатки древней земной коры

1:13
Наука

Исследования показали, что наиболее древние из изученных горных пород на Земле находятся в Австралии, датируемые приблизительно 4 миллиардами лет. Расположенные у Колли, эти породы скрыты в глубинах земной коры и несут в себе ключи к пониманию ранней истории Земли.

В Австралии были обнаружены остатки древней земной коры
Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Изучение этих пород представляет сложность из-за их глубокого залегания под поверхностью. Для исследований ученые применяют разнообразные методы, включая анализ звуковых волн и магнитных полей. Одно из важных открытий заключается в наличии в породах циркона — минерала, который служит своеобразным хранителем данных о возрасте пород. Анализы показали, что цирконы из некоторых дайков имеют возраст около 3,44 миллиарда лет.

Эти цирконы, найденные в титанитах и дайках, возникших около 1,4 миллиарда лет назад, играют ключевую роль в раскрытии геологической истории планеты.

Пример тому — цирконы из речного песка реки Суон, аналогичные найденным в дайках, что помогает ученым воссоздать исторические события, произошедшие на Земле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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