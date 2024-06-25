Открытие века: в Чехии нашли самый старый курган в Европе

В Чехии найден один из самых длинных в Европе курганов

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время строительных работ на шоссе в Чехии был найден уникальный курган, датированный возрастом в 5300 лет, что делает его самым большим подобным находом в Европе. Открытие было сделано командой чешских археологов из Университета Градец. Находка была сделана на участке строительства автодороги D35 между Плотиштем и Садовой, на стыке кадастровых участков Длоуге Дворы и Липа.

Данный курган принадлежит к энеолитическому периоду и культуре Хуни (3800-3350 гг. до н. э.). Это первый случай в Чехии, когда был раскопан курган с захоронениями данного периода. Его длина составляет около 190 метров, а максимальная ширина — 15 метров, что делает его одним из крупнейших в Центральной Европе.

На месте были найдены два центральных захоронения и 28 дополнительных могил. В одном из центральных захоронений была обнаружена гробница с внутренней структурой и отверстиями для столбов.

Захороненные ориентированы лицом на север, лежа на левом боку. Второе центральное захоронение не имело внутренней структуры, но в нем также были найдены кремневые артефакты.

Интересно, что в одной из могил, расположенной в оболочке кургана, сохранились только фрагменты черепа, что свидетельствует о возможном повреждении гробницы другими постройками. Рядом с захоронениями были найдены предметы, сложенные в качестве подношений, включая фрагменты керамики и кремневые инструменты.

Предварительный анализ показывает, что инвентарь захоронений совпадает с аналогичными находками в Чехии и Польше.