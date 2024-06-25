Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подготовиться к безопасному пикнику
Руслан Калинчук: "Отец Николай был символом межрелигиозного мира в Дагестане"
Анна Калашникова заявила, что Анастасия Решетова верила в молчание Алсу
Аудитор Счётной палаты Трунова оценила долю расходов россиян на ЖКХ в 10%
Макияж для зрелой кожи: советы и трюки от профессионального визажиста
Актриса Татьяна Лютаева опубликовала снимки с внучкой от Агнии Дитковските
Корпоративная пенсия — важный инструмент финансовой стабильности в будущем
Фрикадельки из чечевицы, киноа и семян конопли: для разгрузочных дней
Простые методы избавления от слизней
Открытие века: в Чехии нашли самый старый курган в Европе

В Чехии найден один из самых длинных в Европе курганов

1:50
Наука

Во время строительных работ на шоссе в Чехии был найден уникальный курган, датированный возрастом в 5300 лет, что делает его самым большим подобным находом в Европе. Открытие было сделано командой чешских археологов из Университета Градец. Находка была сделана на участке строительства автодороги D35 между Плотиштем и Садовой, на стыке кадастровых участков Длоуге Дворы и Липа.

Данный курган принадлежит к энеолитическому периоду и культуре Хуни (3800-3350 гг. до н. э.). Это первый случай в Чехии, когда был раскопан курган с захоронениями данного периода. Его длина составляет около 190 метров, а максимальная ширина — 15 метров, что делает его одним из крупнейших в Центральной Европе.

На месте были найдены два центральных захоронения и 28 дополнительных могил. В одном из центральных захоронений была обнаружена гробница с внутренней структурой и отверстиями для столбов.

Захороненные ориентированы лицом на север, лежа на левом боку. Второе центральное захоронение не имело внутренней структуры, но в нем также были найдены кремневые артефакты.

Интересно, что в одной из могил, расположенной в оболочке кургана, сохранились только фрагменты черепа, что свидетельствует о возможном повреждении гробницы другими постройками. Рядом с захоронениями были найдены предметы, сложенные в качестве подношений, включая фрагменты керамики и кремневые инструменты.

Предварительный анализ показывает, что инвентарь захоронений совпадает с аналогичными находками в Чехии и Польше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять из акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Как отполировать автомобиль без полиролей
Мультфильм "Шрек 5" запустили в производство
Первый тренер Глушенкова считает, что из "Зенита" легче перебраться в Европу
Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина
Угледобывающая отрасль России находится в упадке: анализ ситуации
Депутат Гаврилов: будьте бдительны при покупке жилья, которым владели менее 5 лет
Коты откликаются на "кис-кис" в силу условного рефлекса
Блогерша Лерчек приняла участие в съёмках клипа Стаса Костюшкина и Давы
В России будут применять инновационный метод лечения витилиго
Турист из Казахстана повредил историческое здание в Помпеях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников