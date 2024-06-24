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Для очистки нефтяных скважин от пробок в них будут запускать микробов, а потом перекрывать им кислород

В России запатентовали очистку нефтяных скважин от отложений с помощью бактерий

1:59
Наука

Учёные Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета совместно с коллегами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработали микробиологический способ очистки нефтедобывающих скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений, сообщили в НГУ в понедельник.

В России запатентовали очистку нефтяных скважин от отложений с помощью бактерий
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Строго говоря, эта методика придумана давно и уже с успехом применяется — но пока только в колонне скважины. Теперь же её усовершенствовали и опробовали на других частях — насосе и насосо-компрессорных трубах.

На сильно загрязнённых нефтью почвах в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах учёные нашли микроорганизмы-деструкторы нефти. Из наиболее эффективных для утилизации "чёрного золота" штаммов сформировали ассоциацию бактерий, уверенно размножающихся при температуре 10 °C и пригодных для ремедиации нефтезагрязнённых почв, грунтов, водоёмов, а также очистки технологического оборудования.

Заместитель директора ЦТТК НГУ кандидат технических наук Андрей Савченко рассказал о технологическом процессе очистки скважины микробами.

"Как известно, скважина заполнена жидкостью. Остановив её работу на короткий промежуток времени, мы заливаем в эту жидкость наш концентрат, затем переключаем перелив жидкости в затрубное пространство, чтобы она начала циркулировать в скважине за счёт работы насоса", — объяснил он.

Для лучшего распространения бактерий во всех труднодоступных местах в скважину подаётся вибрирующий воздух, создающий колебания определённой частоты.

Когда микробы выполнят свою работу, доступ воздуха, наоборот, перекрывают. Оставшись без кислорода, бактерии гибнут, и их выкачивают из скважины, не опасаясь заражения окружающей среды.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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