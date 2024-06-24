Японский спутник для сбора космического мусора нашёл старую ступень ракеты и сфотографировал её с расстояния 50 метров

Японский спутник ADRAS-J сфотографировал космический мусор с расстояния 50 метров

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Японский спутник ADRAS-J сфотографировал космический мусор с расстояния 50 метров, сообщила запустившая его компания Astroscale, опубликовавшая снимки.

Фото: Astroscale is licensed under public domain

Предметом исследования аппарата стала отработанная ступень японской тяжёлой ракете H-IIA. Спутник обнаружил 11-метровый объект ещё в апреле и стал подбирать пути подхода. 23 мая ему удалось приблизиться на рекордно маленькое и довольно небезопасное расстояние.

Поиск и обезвреживание космического мусора — основная цель проекта, организованного по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. Спутник ADRAS-J ("активный уборщик мусора" Active Debris Removal от Astroscale-Japan) — демонстрационный: в его задачи входит подтверждение принципиальной возможности очистки околоземного пространства от опасных предметов.