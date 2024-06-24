Обнаружены запустившие жизнь на Земле минералы: российские учёные сделали важное открытие

Учёные из Санкт-Петербургского университета исследовали вулканические породы с острова Диско в Гренландии и выявили, что они могли играть ключевую роль в возникновении первых живых организмов благодаря содержанию фосфора.
Эти породы, сформированные в условиях, схожих с древней Землёй, содержат разнообразные фосфорсодержащие минералы, включая редкие с фосфором в отрицательной степени окисления, которые могли служить источником фосфора для жизни.
Современные учёные полагают, что фосфор для пребиотических процессов поступал на Землю с метеоритами, поскольку такие минералы редки на планете. Однако исследования Санкт-Петербургского университета и Удмуртского федерального исследовательского центра показали, что подходящие условия для образования этих минералов могут существовать и на Земле, сообщает techinsider.ru.
При анализе вулканических пород специалисты использовали новейшие методы, выявив необычные минералы и доказав, что фосфор в самородном железе также мог быть источником для пребиотических процессов, а не только фосфиды.
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