Обнаружены запустившие жизнь на Земле минералы: российские учёные сделали важное открытие

Российские учёные обнаружили запустившие жизнь на Земле минералы

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Санкт-Петербургского университета исследовали вулканические породы с острова Диско в Гренландии и выявили, что они могли играть ключевую роль в возникновении первых живых организмов благодаря содержанию фосфора.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти породы, сформированные в условиях, схожих с древней Землёй, содержат разнообразные фосфорсодержащие минералы, включая редкие с фосфором в отрицательной степени окисления, которые могли служить источником фосфора для жизни.

Современные учёные полагают, что фосфор для пребиотических процессов поступал на Землю с метеоритами, поскольку такие минералы редки на планете. Однако исследования Санкт-Петербургского университета и Удмуртского федерального исследовательского центра показали, что подходящие условия для образования этих минералов могут существовать и на Земле, сообщает techinsider.ru.

При анализе вулканических пород специалисты использовали новейшие методы, выявив необычные минералы и доказав, что фосфор в самородном железе также мог быть источником для пребиотических процессов, а не только фосфиды.