Россиянам рассказали об удобстве использования eSIM: виртуальная карта для вашего смартфона

Названы преимущества использования eSIM в смартфоне

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eSIM — это виртуальная SIM-карта, которая заменяет традиционную физическую SIM-карту, используемую в мобильных устройствах.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Вместо пластиковой карты, вставляемой в специальный лоток, eSIM представляет собой небольшой чип, встроенный в устройство. Этот чип выполняет те же функции, что и обычная SIM-карта, позволяя делать звонки, пользоваться интернетом и подключать несколько номеров на одном устройстве.

Для установки eSIM на смартфон необходимо убедиться, что ваше устройство поддерживает эту технологию. Современные смартфоны, планшеты и ноутбуки на базе iOS и Android часто имеют такую поддержку. Затем нужно обратиться к оператору связи для получения eSIM-профиля, который обычно предоставляется через QR-код. В настройках устройства нужно найти раздел, отвечающий за мобильные сети или SIM-карты, и выбрать опцию для добавления eSIM. Просканировав QR-код, следуйте инструкциям для активации профиля, сообщает techcult.ru.

Основные преимущества eSIM включают удобство использования, поскольку можно легко переключаться между различными номерами и тарифами без необходимости физической замены SIM-карты. Компактность чипа eSIM позволяет производителям устройств экономить пространство, так как он занимает меньше места, чем nano-SIM. Также eSIM предоставляет многофункциональность, позволяя хранить и использовать несколько номеров на одном устройстве, что особенно полезно для путешественников и деловых людей.