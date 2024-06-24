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Опровергнуты представления о появлении пресной воды на Земле: источник жизни возник миллиарды лет назад

Учёные пересмотрели теорию о возникновении пресной воды на Земле

1:23
Наука

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Кертина, открыло новые временные рамки для появления пресной воды на Земле, указав на то, что она появилась около четырех миллиардов лет назад.

Учёные пересмотрели теорию о возникновении пресной воды на Земле
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Это открытие существенно изменяет наше понимание ранней истории планеты, поскольку предполагает, что условия для жизни могли развиться значительно раньше, чем считалось.

Исследователи изучали древние кристаллы из региона Джек-Хиллз в Западной Австралии. Эти кристаллы, возраст которых превышает четыре миллиарда лет, предоставили важные данные о ранней гидрологии Земли. Анализируя изотопы кислорода в кристаллах минерала циркона, ученые обнаружили необычно легкие изотопные сигнатуры. Эти изотопные сигнатуры свидетельствуют о присутствии горячих пород, изменяющих пресную воду на глубине нескольких километров под поверхностью Земли, сообщают "Аргументы недели".

Наличие пресной воды так глубоко под поверхностью Земли бросает вызов существующей теории, согласно которой Земля четыре миллиарда лет назад была полностью покрыта океаном. Это открытие предполагает, что массивы суши и источники пресной воды существовали намного раньше, создавая условия для возникновения и развития жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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