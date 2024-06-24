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Загадочный НЛО зафиксирован в небе над США: очередной нераскрытый инцидент в истории наблюдений

В США очевидцу удалось зафиксировать загадочный НЛО

1:37
Наука

Светящийся НЛО, который очевидцы часто описывают как классическую сигарообразную форму, был запечатлен в штате Монтана (США).

Инцидент произошел 5 июня 2024 года около 3 часов ночи в районе международного аэропорта Бозман Йеллоустоун. Объект, первоначально казавшийся невооруженным глазом размытым, приобрел более четкие очертания благодаря камере ночного видения, изготовленной компанией SiOnyx, военным подрядчиком.

Необычный длинный световой цилиндр медленно и бесшумно двигался по звездному небу, а затем исчез за горным хребтом, который был виден с места, где находился очевидец. Во время наблюдения не было слышно звуков коммерческого воздушного транспорта, что добавило загадочности, сообщает Daily Mail.

Советник технологического стартапа Enigma Labs Алехандро Рохас отметил, что, хотя объект напоминал цепочку спутников Starlink, он выглядел как один сплошной объект из-за возможных проблем с обработкой камерой ночного видения высокой контрастности света.

Наблюдение в Монтане пополнило длинную историю подобных сообщений. Например, в 1977 году дети в Брод-Хейвене, Уэльс, сообщили, что видели серебристый сигарообразный летательный аппарат. Эти инциденты до сих пор не раскрыты и продолжают интриговать как исследователей, так и общественность.

Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали три мощные вспышки на Солнце.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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