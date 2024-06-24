Древние артефакты под замком Генриха Тюдора удивили учёных: открытие может изменить представления об истории Британии

Ученые обнаружили в пещере Воган под замком Пембрук в Уэльсе сокровищницу доисторических артефактов, которые могут изменить наше представление о древней истории Британии.
Замок Пембрук, известный как место рождения Генриха Тюдора и одна из самых хорошо сохранившихся средневековых крепостей Англии, теперь стал объектом археологических исследований из-за находок в пещере Воган, расположенной прямо под ним.
Археологи нашли в пещере древние кости и каменные орудия, принадлежащие ранним Homo sapiens и, возможно, неандертальцам. Среди находок — окаменелости мамонта, северного оленя, шерстистого носорога и даже бегемота, вида, который исчез в британских водах около 125 000 лет назад. Значительная часть дна пещеры покрыта слоем сталагмита, который сохранил почву, кости, белки и ДНК под ним.
Эти находки предоставят ключевую информацию о заселении Британии в доисторические времена. Профессор Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне отметил, что пещера Воган является лучшей перспективой для получения свежих материалов, которые помогут узнать, как жили неандертальцы в Британии и как они были заменены Homo sapiens. Одним из важных вопросов, на который ученые надеются найти ответ, является вопрос о скрещивании неандертальцев с Homo sapiens в Британии. Они также хотят выяснить, жили ли эти два вида бок о бок или сменяли друг друга последовательными волнами, сообщают "Аргументы недели".
На прошлой неделе ученые начали первые крупные раскопки в этом году в Вогане. Работа на этом месте в ближайшие годы должна дать ответы на основные загадки о доисторической Британии, включая причины вымирания неандертальцев около 40 000 лет назад.
Ранее сообщалось, что учёные обнаружили древнейший парусник на дне Средиземного моря.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.