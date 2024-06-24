Древние артефакты под замком Генриха Тюдора удивили учёных: открытие может изменить представления об истории Британии

Учёные обнаружили древние артефакты под замком Генриха Тюдора в Уэльсе

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили в пещере Воган под замком Пембрук в Уэльсе сокровищницу доисторических артефактов, которые могут изменить наше представление о древней истории Британии.

Фото: flickr.com by Mario Sánchez Prada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Замок Пембрук, известный как место рождения Генриха Тюдора и одна из самых хорошо сохранившихся средневековых крепостей Англии, теперь стал объектом археологических исследований из-за находок в пещере Воган, расположенной прямо под ним.

Археологи нашли в пещере древние кости и каменные орудия, принадлежащие ранним Homo sapiens и, возможно, неандертальцам. Среди находок — окаменелости мамонта, северного оленя, шерстистого носорога и даже бегемота, вида, который исчез в британских водах около 125 000 лет назад. Значительная часть дна пещеры покрыта слоем сталагмита, который сохранил почву, кости, белки и ДНК под ним.

Эти находки предоставят ключевую информацию о заселении Британии в доисторические времена. Профессор Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне отметил, что пещера Воган является лучшей перспективой для получения свежих материалов, которые помогут узнать, как жили неандертальцы в Британии и как они были заменены Homo sapiens. Одним из важных вопросов, на который ученые надеются найти ответ, является вопрос о скрещивании неандертальцев с Homo sapiens в Британии. Они также хотят выяснить, жили ли эти два вида бок о бок или сменяли друг друга последовательными волнами, сообщают "Аргументы недели".

На прошлой неделе ученые начали первые крупные раскопки в этом году в Вогане. Работа на этом месте в ближайшие годы должна дать ответы на основные загадки о доисторической Британии, включая причины вымирания неандертальцев около 40 000 лет назад.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили древнейший парусник на дне Средиземного моря.