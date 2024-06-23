Учёные нашли способ повернуть время вспять: обнаруженное соединение замедляет старение организма

Учёные разработали метод замедления старения организма

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Учеными Онкологического центра Техасского университета разработан метод обращения вспять старения.

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Исследователи выявили низкомолекулярное соединение TAC, которое восстанавливает уровни теломеразы (TERT) до молодого фенотипа. Поддержание уровня TERT замедляет клеточное старение и воспаление, активирует генерацию новых нейронов, улучшает память и нервно-мышечную функцию.

Теломераза (TERT) восстанавливает теломеры на концах хромосом, которые укорачиваются при делении клетки, что ведет к старению. Низкий уровень теломеразы ускоряет этот процесс. TERT также влияет на экспрессию генов, контролирующих нейрогенез, обучение и память, сообщает Cell.

Эксперименты показали, что TAC способствует созданию новых нейронов в гиппокампе, улучшает когнитивные функции и увеличивает количество генов, связанных с обучением и памятью. TAC также улучшает нервно-мышечную функцию и координацию.

При обработке клеток TAC увеличивался синтез теломер и уменьшались повреждения ДНК в теломерах. Эти результаты показывают перспективность TAC для продления жизни, однако требуются дальнейшие исследования для оценки безопасности и эффективности при долгосрочном лечении.