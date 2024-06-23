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Три мощные вспышки на Солнце вновь угрожают Земле: учёные зафиксировали необычную активность на небесном светиле

Учёные зафиксировали три мощные вспышки на Солнце

1:15
Наука

В воскресенье ученые зафиксировали три сильные солнечные вспышки, одна из которых была близка к классу Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Учёные зафиксировали три мощные вспышки на Солнце
Фото: ESO by L. Calcada is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

23 июня в 16:01 по московскому времени была зарегистрирована вспышка класса M9.3 в рентгеновском диапазоне, продолжительностью 20 минут. Помимо нее, ученые зафиксировали вспышки классов M2.4 /1N и M1.2. Все три вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до уровня R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий уровень — R5 (экстремально), сообщает ТАСС.

Выбросы на Солнце, произошедшие в начале мая, привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая достигла экстремального уровня мощности G5 ночью 11 мая. Позже астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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