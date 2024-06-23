Древнейший парусник на дне Средиземного моря удивил учёных: находка переворачивает представление о судоходстве предков

Учёные обнаружили древнейший парусник на дне Средиземного моря

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

История мореплавания наполнена множеством кораблекрушений, которые происходили на протяжении всех веков, начиная с тех древних времен, когда люди впервые начали путешествовать по морям и океанам.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Средиземное море, которое часто называют колыбелью европейской цивилизации, осваивалось прибрежными народами с тех пор, как начали формироваться ранние государства. На протяжении нескольких тысячелетий морские пути связывали Европу с африканскими и азиатскими континентами. Затонувшие корабли до сих пор являются ценным источником информации для историков и археологов.

Недавно на дне Средиземного моря был обнаружен древний парусник, затонувший приблизительно 3300 лет назад. Это судно стало одной из самых древних находок, известных современной науке. Открытие было сделано израильскими специалистами, о чем сообщило Управление древностей государства Израиль. Исследователи установили, что корабль был торговым и перевозил такие грузы, как фрукты, масла и вино.

Древний парусник затонул на глубине 1800 метров, находясь в 90 километрах от берега. Эксперты из Управления древностей Израиля полагают, что причиной кораблекрушения был мощный шторм, который произошел в Средиземном море. Ученые считают это открытие сенсационным на мировом уровне, так как оно доказывает, что прежние представления о возможностях судоходства в столь давние времена были неверными. Обнаружение этого судна свидетельствует о том, что корабли тех времен могли не только передвигаться вдоль побережья, но и пересекать море, что существенно расширяет наше понимание древней мореплавательной практики.